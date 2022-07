Las cifras del apoyo institucional a las entidades «catalanistas» en la Comunidad Valenciana

Siete años de gobierno dan para mucho. Desde 2015 tanto en la Generalitat valenciana como en el Ayuntamiento de Valencia tienen al frente partidos de izquierda. Entre las diferencias con Gobiernos del PP y los actuales hay una sobre la que los populares insisten una y otra vez: el respaldo vía subvenciones públicas a entidades que califican como «catalanistas».

El grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia denuncia que desde que Joan Ribó, con el apoyo del PSPV, accedió al gobierno municipal las entidades vinculadas a los movimientos catalanistas o asociaciones afines son de las que más ayudas reciben del Ayuntamiento, tanto por la vía directa como en las de libre concurrencia.

La última cifra actualizada confirma que han recibido cerca de 800.000 euros de las arcas municipales desde el año 2015. Sólo este año se han beneficiado con más de 100.000 euros.

Desde la Generalitat valenciana la suma asciende a 8.224.699 euros. Entre las beneficiadas está Acció Cultural del País Valencià,con 450.000 euros, el Institut d’ Estudis Catalans-Cruscat con 29.000, así como otras entidades que defienden la «unidad de la lengua» desde la promoción de la lectura y de actividades artísticas. Un ejemplo es el Institut Ramon Llull, que ha sido beneficiado con 787.848 euros.

En el lado contrario, «las de corte valencianista siguen sin recibir apenas ayudas». Remarcan además que alguna de ellas tiene más de 100 años de vida y que han sido las que han preservado tradiciones populares valencianas como Els Jocs Florals o los premios falleros.

La portavoz del grupo municipal Popular, María José Catalá, defiende que el alcalde Joan Ribó no debería dar ayudas y subvenciones a aquellas entidades que pretenden romper la unidad de España. «Deben concederse a aquellas que apuesten por la ciudad y por la Comunitat Valenciana, y no por aquellas que miran a la integración de Valencia en los Països Catalans».

«Es un insulto a nuestras señas de identidad que desde las instituciones públicas con el dinero de todos los valencianos se esté pagando y subvencionando a este tipo de entidades que no creen en nuestra identidad».

Por esta razón, el PP volverá a exigir que en los presupuestos de 2023 no se otorgue ninguna ayuda a las entidades catalanistas. «Lo hicimos el año pasado y Compromís y PSPV no quisieron rectificar, y vamos a volver a pedirlo porque no podemos consentir más menosprecios y ataques pagados con dinero público».