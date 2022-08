El fuego de Bejís, incontrolable, amenaza la Sierra Calderona

Aunque a primera hora de esta mañana la Comunidad Valenciana despertaba con la alegría de que las lluvias habían caso extinguido el incendio en la Vall d’Ebo y habían mejorado la situación en el de Bejís, siguiendo con la tónica de estos últimos días, la situación meteorológica cambió en pocos minutos y los vientos provocaron un incremento en la agresividad y potencia del fuego en Bejís que ha llegado a una situación altamente preocupante a última hora hoy.

Así lo ha trasladado la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, tras reunirse con el Cecopi, un encuentro en el que se le ha informado de que el fuego ha seguido evolucionando a lo largo de toda la tarde hasta el punto de llegar a amenazar la Sierra Calderona.

Tanto es así que, a mediodía de hoy, se ha decretado el confinamiento de la localidad de Alcublas y Andilla (Valencia), así como el desalojo de tres pedanías debido a la proximidad de las llamas.

El incendio de la provincia de Castellón, que inicialmente era más pequeño que el de Alicante, supera ya las 13.100 hectáreas y alcanza un nivel de gravedad superior al de Vall d’Ebo.

A partir de mañana, ha explicado Bravo, se van a seguir manteniendo no solo los medios terrestres y aéreos, sino que se van a incrementar ya que se van a recibir medios de Alicante y la UME incorporará una nueva sección de medios terrestres. «Estamos no solo ante un incendio complejo por la potencialidad, sino también por las dificultades que presenta la orografía», ha explicado la consellera, quien ha añadido que, por el momento, no se prevé que los ciudadanos evacuados puedan regresar a sus hogares.

El objetivo ahora, señala Bravo, es trabajar intensamente y concentrar todos los esfuerzos y las dotaciones para evitar que el incendio avance hacia la Sierra Calderona y, al mismo tiempo, ir sofocando otros frentes agresivos en otras zonas. El perímetro del incendio alcanza ya los 120 kilómetros y representa una gran complejidad abarcar todas sus reproducciones.

De cara a las próximas horas, se espera que el aumento de la humedad durante la noche beneficie los trabajos de extinción aunque la consellera no se ha atrevido a aventurar «cuál será la situación mañana a las siete de la mañana».

Por lo que respecta al incendio en Vall d’Ebo, señala Bravo, la situación es bastante mas favorable. «Sin embargo, como a lo largo del día se han detectado varias reproducciones, no se ha dado por estabilizado. Allí también los medios terrestres van a seguir refrescando durante toda la noche el perímetro y se espera que con el aumento de la humedad, mañana tengamos un escenario de estabilización».

Esto, además, permitiría que los medios de extinción que en este momento trabajan en Alicante pudieran desplazarse hasta el incendio de Castellón y evitar que siga avanzando.