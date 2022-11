Mazón se sale de la foto: el PP valenciano rechaza la alianza contra la inflación de Puig

El presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado esta mañana que su formación no va a firmar la Alianza contra la inflación anunciada ayer por la Generalitat valenciana. El líder popular ha asegurado que se trata de una “puesta en escena que no va a beneficiar en nada ni a la pequeña economía ni a las familias” y además, dice, en el documento “solo hay obligaciones para los ayuntamientos pero no para la Generalitat ni para el Gobierno de España, las dos administraciones que más van a recaudar por aumento de la inflacion”.

Mazón ha criticado también que los fondos anunciados por el Consell para ayudar a los municipios a hacer frente a la inflación, son los mismos que se destinaban a la cooperación o a la lucha contra el covid, solo que llamados de manera distinta, lo cual, dice, “nos parece una falta de concreción bastante alarmante”.

“Que la Generalitat valenciana se niegue a eliminar las subida de 4.500 tasas en 2023 y todo el esfuerzo contra la inflación se resuma en unos fondos que ya existen, nos parece un despropósito. Por eso no vamos a firmar. Es solo una puesta en escena”, ha critica Mazón.

Además, como alternativa a esta alianza, ha realizado cuatro propuestas al presidente Puig, que plantearán en el debate de Presupuestos y en el documento que se les ha hecho llegar. La primera de ellas es un bono luz dotado con 100 millones de euros para ayudar a los autónomos a hacer frente a la subida de los precios energéticos. Mazón ha recordado que la Diputación de Alicante ya ha puesto en marcha un fondo de este tipo dotado con 9 millones de euros y contará con ayudas de hasta 4.000 euros por autónomo.

La segunda medida es la exigencia de que la Generalitat ponga en marcha una central de compras unificada de luz para todos los municipios de la Comunidad Valenciana a imagen y semejanza de la creada por la Diputación de Alicante. En tercer lugar, el PP exige a la Generalitat valenciana la supresión del aumento de 4.500 tasas y al Gobierno de España que ponga en marcha un fondo municipal y ciudadano para compensar el aumento de los precios de luz y carburantes.

“Estas son las medidas que sí que se pueden poner en marcha”, ha señalado Mazón, quien ha recordado que el PP estuvo en el Plan Resistir y también en el Plan Alsent-mos, pero “no podemos prestarnos a la firma de una foto para que parezca que se lucha contra la inflación cuando no se está haciendo nada”: