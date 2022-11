Sin radiólogos a partir del 1 de enero: el Hospital de Vinaròs (Castellón) pide amparo al Síndic de Greuges

Los jefes de servicio del Hospital comarcal de Vinaròs han remitido un escrito al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana en el que advierten de la “grave” situación de falta de personal en la que se encuentra este recinto y que va a empeorar, dicen, a partir del 1 de enero, cuando no habrá suficiente plantilla de radiólogos para cubrir las guardias durante las 24 horas.

Esto es debido, explican, a la escasa plantilla de facultativos, recientemente se han marchado dos facultativos jóvenes a otros hospitales con ofertas profesionales más atractivas; a las bajas laborales de larga duración que no han sido sustituidas; a una plantilla de facultativos envejecidas (dos tercios de la misma tiene más 60 años, con derecho, por tanto, a no realizar guardias de atención continuada). Por lo tanto, apuntan, tan solo habrá tres facultativos en plantilla para cubrir todas las guardias de 24 horas todos los días del año, uno de ellos mayor de 60 años.

“Todos estos factores han llevado al Servicio de Radiología al borde del colapso”, apuntan. Hasta el momento presente se ha podido atender las guardias de radiología debido a la colaboración de varios radiólogos de otros centros que han acudido durante los últimos años a completar la cobertura de guardias, “que por nuestra parte era imposible realizar con nuestros recursos humanos”, apuntan en el escrito.

Sin embargo, esta situación empeorará el día 1 de enero de 2023, ya que partir de esta fecha, el Servicio de Radiología del Hospital de Vinaròs no podrá cubrir todas las guardias de radiología de 24 horas con la presencia física de los radiólogos, debido a que no podrá contar con la ayuda externa con la que ha venido contando los años anteriores, de modo, que será imposible la cobertura de todas las guardias. Esto implicará una merma muy importante en la ya deteriorada calidad de la asistencia sanitaria que se ofrece a los pacientes en nuestro Departamento de Salud.

A todo este escenario, señalan los jefes de servicio, se le suman otros graves déficits estructurales crónicos del hospital que se agudizan de forma episódica en muchos servicios. “Actualmente no tenemos ningún dermatólogo; hay muy pocos psiquiatras con edad de hacer guardias; no hay psiquiatría infantil; no tenemos cardiólogo infantil; ahora no tenemos reumatólogo; tampoco hay urólogos para cubrir consultas, quirófano, guardias, etc, lo que supone la derivación de muchos pacientes a otros hospitales de la Comunidad, en algunos casos a más de 150 Km”, denuncian.

“Es especialmente escandalosa la aberrante situación de la ausencia de urólogo de guardia desde hace ya casi un año, que se mantiene sin cambios y que los responsables de la Conselleria de Sanidad hayan sido incapaces de dar una solución real al problema”.

Así, se están provocando infinidad de trastornos en la atención sanitaria más elemental que recibe la población del departamento.

En el escrito señalan que les resulta “patética la inacción de nuestros responsables políticos que no parecen inmutarse ante la falta de equidad en la asistencia sanitaria que sufren los habitantes del Departamento de Vinaròs respecto a los ciudadanos de otras zonas de la Comunidad Valenciana”.

Los jefes de servicio lamentan que, tras varias reuniones con los representantes de la Conselleria, y sin haber conseguido resultados, se ven obligados a solicitar el amparo del Síndic de Greuges para que la Conselleria de Sanitad tome todas las medidas posibles para revertir y solucionar esta grave situación antes de la fecha indicada, para que nuestro hospital pueda ofrecer una atención de calidad y de seguridad a nuestros pacientes.