Japón-España: El mensaje de Luis Enrique contra los árbitros por el segundo gol nipón

Japón es experta en dormir a los rivales, hacerles creer que tienen el partido controlado y cuando se quieren dar cuenta, les ha metido un par de puñaladas. Lo hizo contra Alemania, a la que pegó un empujón que la ha dejado fuera y lo volvió a repetir contra España, que sufrió como no había imaginado. «Ha habido momentos de mucha tensión. Sabemos que un Mundial hay momentos que un equipo se queda fuera y hay que gestionar esos minutos. A veces es difícil, pero que nos sirva para el futuro», decía Azpilicueta, que jugó la primera parte, pero por un golpe en el sóleo no pudo disputar la segunda mitad. Fueron esos minutos en los que Japón daba la vuelta al marcador y Costa Rica sorprendía a Alemania.

España estaba fuera. Después de haber marcado un gol en el primer tiempo y haber dado más de 500 pases en la primera mitad, se veía fuera del campeonato, algo que no entraba en casi ninguna de las quinielas. «Han sido cinco minutos de descontrol total, de pánico y nos han hecho dos goles y nos podían haber marcado otros dos. Han decidido arriesgar al máximo y han pasado como aviones. La situación se ha controlado cuando Japón se ha cerrado atrás», reconocía Luis Enrique después del encuentro, dando valor a la reacción del rival. Estaba, además, enfadado por el segundo gol. Pensaba que era ilegal. “Yo he visto una foto que debe estar trucada. O manipulada. No puede ser que esa imagen sea verdad. No tengo más que decir”.

Nos ha ganado Japón con este gol ilegal

Hoy no hemos echo un buen partido , pero clasificamos segundos de grupo y evitamos a Brasil. Hay q mejorar 🔴🟡🔴💪💪💪 pic.twitter.com/X6LBb8MtEF — LaPurga (@BARCATHEKING77) December 1, 2022

España no supo gestionar esos momentos en los que todo se puso en contra. «Hemos empezado bien, hemos sido superiores y nos hemos puesto por delante. Luego nos han superado en motivación e intensidad», decía Pau Torres. «No hemos tenido nervios, teníamos el partido y en una jugada aislada y otra polémica nos han remontado», continuaba, negando que en la defensa y la portería hubiesen estado mal.

Con el marcador en contra el encuentro se puso imposible para el ataque español: «Parecía que teníamos el partido controlado, ellos esperaban una pérdida de balón y ha sido así. Se han venido arriba, nos cerraban por dentro y replegaban bien», analizaba Busquets, el capitán y uno de los más veteranos del equipo. De los que tenían que saber manejar esa angustia. En el campo, los jugadores veían por el videomarcador que se les escapaba el Mundial.

Después, volvió la normalidad. «Ahí intentas gestionar con los cambios», contaba Luis Enrique, con cara de estar muy enfadado por lo que había pasado. El entrenador, como sus jugadores, no quería especular. «Pasaremos el duelo por la noche. Esto puede volver a pasar y hay que mostrar más contundencia. No hay nada que celebrar».