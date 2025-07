Los 3.600 millones que evidencian el castigo de Sánchez al Gobierno valenciano

No hay día que no se hable del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario y no se repitan las mismas declaraciones por parte de unos y de otros. Desde el Consell, defienden que el Gobierno de Pedro Sánchez está castigando a la Comunitat Valenciana porque no autoriza el envío de este dinero para suplir la falta de ingresos que llega a través del sistema de financiación. Desde el PSPV y desde el Ejecutivo central se repite que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, debería haberse pensado mejor ejecutar una reforma fiscal que «perdone impuestos a los ricos».

Sin embargo, las cifras de la recaudación quitan razón a aquellos que culpan al Gobierno valenciano de haber tomado el camino equivocado.

La recaudación de la Generalitat por impuestos propios y cedidos ha alcanzado hasta junio los 1.105 millones, lo que supone un crecimiento del 13,6 por ciento respecto al mismo semestre de 2024.

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, atribuyó este aumento al "dinamismo de la actividad inmobiliaria, pero también a los efectos de las reforma fiscales del Consell". Esta cifra constata ya una tendencia pues durante 2024, la recaudación creció un 7,8% sumando 2.541 millones de euros en 2024 por tributos propios y cedidos. En total, en los 18 meses en que han estado en vigor las deducciones fiscales se han recaudado 3.646 millones.

Merino destacó que estas cifras, unidas a la política de «alivio fiscal selectivo» que el Consell aplica desde el inicio de la legislatura con medidas como la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, demuestran que la política fiscal, cuyo objetivo es «converger» con la media de comunidades autónomas en presión fiscal, va «en la buena dirección».

Según declaraciones recogidas por EFE, criticó que «quien intentar vincular esa convergencia con la media impositiva con una financiación justa, o es un analfabeto fiscal, o un demagogo irresponsable» porque «los valencianos no tienen por qué pagar la infrafinanciación de su bolsillo con impuestos más altos».

De todos los tributos gestionados por la Agencia Tributaria Valenciana, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) es el que supone un mayor peso, con 706 millones recaudados, un 10,17% más que el año anterior.

Por detrás, se encuentra la modalidad de Actos Jurídicos Documentados de este impuesto, especialmente ligado a las escrituras notariales, con una recaudación de 183 millones, un 18,46 % superior a los 154 millones del mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, para el PSPV la Generalitat no ha hecho más que favorecer a los «lobbies». El síndic del PSPV, José Muñoz, señaló que en la Comunitat Valenciana «la ramificación de ese BOE a la carta por el que se investiga al ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro se produce con Carlos Mazón desde el principio de la legislatura». Afirmó que se han aprobado leyes a la carta para beneficiar a determinadas empresas e intereses, lo hemos visto con las constructoras, las residencias y las eléctricas».

Beneficios para unos pocos

Muñoz insistió en que la construcción de viviendas VPO es más cara, porque así lo han querido las constructoras» y se han eliminado impuestos contaminantes a empresas, «porque a ellas les interesa» o disminuido las plazas en residencias públicas o la distancia de seguridad entre las casas de juego y los colegios.

El socialista dijo que se está favoreciendo a una pequeña élite empresarial que se ve beneficiada mientras que, sobre el resto de valencianos, se carga sobre sus espaldas una menor recaudación y, por tanto, un debilitamiento progresivo de los servicios fundamentales. Así, instó a la consellera de Hacienda a que explique cuántos impuestos se han perdonado a los "lobbies" en la Comunitat Valenciana desde que gobierna Mazón y cómo ha perjudicado esos regalos a las cuentas de la Generalitat.