Y "4 3 2 1"... Francisco Camps

"4 3 2 1" es una cuenta atrás, pero no es el asunto principal de esta columna. Es el título de una novela del recientemente fallecido Paul Auster en la que este genio escenifica cómo cada una de nuestras decisiones- y la de aquellos que nos rodean- influye en nuestro destino. En la novela cuenta todas las vidas que Ferguson, el protagonista, pudo tener, convirtiéndola es una reflexión sobre la volatilidad de nuestra propia existencia.

En la vida real, no podemos saber qué hubiese ocurrido si no hubiésemos estudiado la carrera elegida o si hubiésemos aceptado aquel trabajo que rechazamos por miedo al cambio. O al contrario, por qué no dejamos llevar...

No sabemos qué hubiese ocurrido si el ex presidente de la Generalitat Francisco Camps, nunca hubiera sido imputado. Sí podemos analizar qué o quiénes le llevaron a este camino que ha durado 15 años y en los que ha sido absuelto de todas las causas.

Su notoriedad hace que podamos evaluar en qué medida ha pagado por ello, pese a no haber sido condenado, pero poco sabemos de aquellos altos cargos que se vieron primero señalados por los partidos de izquierda y más tarde imputados.

Pensar que si todo esto no hubiese pasado nunca habría habido un primer Gobierno de PSPV y Compromís, es jugar a ser Paul Auster. Como pensar que si Mónica Oltra nunca hubiese sido imputada, hoy Carlos Mazón no sería presidente porque el Botànic hubiese resistido.

Deberíamos analizar si una Justicia lenta es segura y cómo se puede prevenir la corrupción, el tráfico de influencias, la malversación y demás delitos que provocan un profundo desgaste a nuestro sistema democrático. ¿Puede ser la imputación como un atropello en una novela? Cuando quieren quitarse a alguien del medio, les atropella un coche. Y fuera.

Camps ya ha dicho que quiere volver a la política, que es su sitio. Oltra guarda un silencio que dice mucho. La trama de la vida vuelve a llevarlos por caminos paralelos.