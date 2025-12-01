450.000 euros para reformar la Comisaría de Juan XXIII

El Ayuntamiento de Alicante saca a concurso el proyecto de obras para la reforma de la comisaría de la Policía Local en Juan XXIII, en la calle Barítono Paco Latorre, valorado en un presupuesto de 446.287,40 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El acuerdo adoptado en Junta de Gobierno extraordinaria permitirá poner al día el edificio y avanzar en los planes de reorganización por distritos, propiciando un acercamiento a los barrios y adquiriendo una mayor presencia policial, con la finalización de la nueva Jefatura en la Playa San Juan y las actuales instalaciones de Babel.

El objeto de este proyecto, impulsado dentro de los acuerdos alcanzados por el equipo de gobierno con el grupo municipal de Vox, es la reforma del edificio actual, redistribuyendo las estancias de toda la planta baja, con renovación y mejora de accesos, instalaciones y acabados, así como la adaptación de las zonas exteriores como aparcamiento privativo de vehículos municipales y el cerramiento de la parcela que actualmente cuenta con un vallado provisional.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha señalado que "la reforma de este inmueble es necesaria para modernizarlo y adecuarlo de cara a que pueda cumplir con las necesidades de los ciudadanos y de los agentes de la Policía Local para prestar el servicio en esta zona".

"Las mejoras redundarán en la accesibilidad y la atención al ciudadano que son líneas fundamentales en todas las actuaciones que llevamos a cabo desde Infraestructuras", ha añadido la edil.

El portavoz adjunto del grupo municipal Vox, Mario Ortolá, ha señalado al respecto que "tener una auténtica comisaría en la Zona Norte y no un simple retén era una de las principales demandas de VOX dentro de nuestro compromiso por mejorar la seguridad pública en nuestra ciudad. Muchos barrios de Alicante han dejado de ser lugares tranquilos para las familias y, por ello, buscamos que nuestra Policía Local tenga una base operativa que preste servicio real en toda la Zona Norte. Problemas como las agresiones sexuales, los robos con violencia o las ocupaciones ilegales crecen año tras año en Alicante y no hay que ceder ni un milímetro desde el Ayuntamiento de Alicante para frenar esta inercia que acabará por destruir nuestra ciudad."

El proyecto para la reforma del retén de la Policía Local de Juan XXIII se incluyó en el tercer expediente de modificación de crédito aprobado en julio y ha sido diseñado por técnicos municipales.

Por su parte, el concejal de Seguridad, Julio Calero, ha recordado que “el Ayuntamiento impulsa de esta forma la reorganización de la Policía Local, dotándola de una nueva Jefatura y una comisaría en Zona Norte, que se sumarán a las actuales instalaciones centrales de Babel y el retén de Benisaudet, acercando la presencia policial a los barrios para ganar en seguridad”.

“También señalar que están en marchas las obras para la finalización de la Jefatura de la Policía Local en la avenida Locutor Vicente Hipólito, con un presupuesto de 2,8 millones de euros, a las que se sumará este cerca de medio millón más para la comisaría de Zona Norte” ha apuntado Calero.

El edil ha señalado que “en los últimos dos años de mandato el equipo de Gobierno ha impulsado actuaciones por más de 6,6 millones de euros en infraestructuras y medios para la modernización de la Policía Local, en materia de renovación de la flota de vehículos, uniformes y equipamiento de protección personal”.