El espectacular éxito de los Santos Juanes: Casi 6.000 personas visitan la iglesia en tan solo tres días

Éxito incontestable en su primer fin de semana y un hito para la ciudad de Valencia. La reapertura de la iglesia de los Santos Juanes ha cerrado su primer fin de semana con una afluencia extraordinaria de más de 5.800 visitantes. Todos ellos han pasado por el templo entre el viernes, sábado y domingo, confirmando el "enorme interés por descubrir la restauración integral que ha devuelto el esplendor a este monumento histórico-artístico", han informado desde la Fundación Hortensia Herrero este lunes.

El viernes, día de apertura al público, ya se registraron 2.000 visitas, un preludio del intenso flujo de ciudadanos y turistas que se ha mantenido durante todo el fin de semana. En numerosos momentos se formaron colas continuadas para acceder al templo, y las entradas online permanecieron agotadas desde el primer día.

La restauración, impulsada por la fundación de la mecenas, empresaria y vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, ha contado con una inversión cercana a los diez millones de euros. Ese importe ha permitido recuperar el valor arquitectónico, pictórico y ornamental de la iglesia, declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1947. El proyecto ha sido dirigido en su vertiente arquitectónica por Carlos Campos y en su dimensión pictórica por la catedrática Pilar Roig (UPV), con la participación de cerca de 90 especialistas y más de 80.000 horas de trabajo.

Como elemento diferenciador, la visita incorpora "Barroc Immersive", una experiencia audiovisual que combina luz, sonido y proyecciones "mapping" para narrar la historia del templo de forma simbólica y envolvente. Esta propuesta ha sido especialmente bien recibida por los visitantes, que destacan la fusión innovadora entre patrimonio, arte y tecnología.

Tras el éxito de este primer fin de semana, la iglesia de los Santos Juanes reabre con una renovada programación cultural, con reserva online disponible. Los horarios de visita son, los lunes, martes, jueves y viernes de 10 a 20 horas. Los miércoles, por su parte, de 10 a 18 horas y los domingos, de 13 a 20 horas. En el caso de "Barroc", las proyecciones con visitas, los horarios son los jueves y viernes a las 18 horas y a las 19 y los sábados a las 10 horas. Última entrada 30 minutos antes del cierre.