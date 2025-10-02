Absuelto el inspector jefe de Policía que relacionó inmigración con delicuencia

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto al inspector jefe de Policía que estaba acusado de un delito de odio por relacionar inmigración con delincuencia, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

"Aun admitiendo que el acusado se extralimitó en algunos momentos de su charla, debemos ser restrictivos en las limitaciones a la libertad de expresión y consideramos que la imposición de penas de prisión en este caso supondría una reacción desproporcionada", arguye el Tribunal

"La intervención del Derecho Penal debe ser previsible para el ciudadano medio, por lo que debe limitarse a los casos más palmarios e indiscutibles de incitación a la xenofobia", recoge la sentencia, que ha sido notificada este jueves y puede ser recurrida en apelación.