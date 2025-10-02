El turismo internacional no para de crecer y marca nuevo récord histórico en agosto con más de 1,5 millones de visitantes en la Comunitat

El turismo internacional ha vuelto a dejar cifras récord en la Comunitat Valenciana durante el pasado mes de agosto, al registrarse un gasto turístico de 2.251 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,64% respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo, llegaron 1.540.663 turistas internacionales, un 4,9% más interanual.

Así lo reflejan los resultados de las encuestas sobre Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) y la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), publicadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de los mejores registros de la serie histórica para un mes de agosto tanto en llegadas como en gasto turístico.

El gasto medio por turista en agosto alcanzó los 1.461 euros (+1,69 % interanual), mientras que el gasto medio diario se situó en 143 euros (+1,06 %), con una estancia media de 10,2 días.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha valorado muy positivamente estos resultados, los más altos de toda la serie histórica tanto en llegadas como en gasto turístico para un mes de agosto y acumulado, y que, a su juicio, “confirman el dinamismo del sector turístico en la Comunitat Valenciana y la capacidad del destino para mantenerse atractivo en un contexto de competencia internacional creciente”.

Además, Cano ha puesto en valor “el comportamiento positivo del gasto turístico, un indicador clave para medir la calidad del turismo que recibimos y su impacto en la economía”.

La consellera de Turismo también ha subrayado la importancia de “seguir diversificando la oferta y mejorando la experiencia del visitante, con el objetivo de consolidar un modelo turístico sostenible, que genere beneficios en todo el territorio y durante todo el año”.

En el periodo enero-agosto de 2025, las encuestas Frontur y Egatur indican que la Comunitat Valenciana recibió un total de 8.631.458 turistas extranjeros, lo que representa un incremento del 4,8% respecto al mismo periodo de 2024.

En cuanto al gasto realizado por estos visitantes en los ocho primeros meses del año, alcanzó los 11.280 millones de euros, un 6,7% más interanual.