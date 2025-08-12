El Aeropuerto de Valencia vuelve a superar el millón de pasajeros y registra el mejor dato mensual de su historia

El Aeropuerto de Valencia ha registrado en julio el mejor dato de tráfico mensual de su historia con 1.132.402 viajeros, lo que supone un crecimiento del 4,2% respecto al mismo mes de 2024.

El tráfico internacional tiró de este crecimiento con 848.461 pasajeros registrados en julio, un 7,8% más. Por otra parte, el mercado doméstico registró 281.236 viajeros, un 5,6% menos. Todo ello en relación a vuelos comerciales y respecto al mismo periodo del año anterior.

Entrando a detallar las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en junio, los más numerosos fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 173.814 viajeros; seguidos de Alemania con 92.787; Reino Unido, con 89.340; Francia, con 87.006; y Países Bajos, con 85.837.

Asimismo, el Aeropuerto de Valencia operó un total de 8.777 vuelos durante el mes de julio, lo que implica un incremento del 4,8% respecto a los movimientos de aterrizaje y despegue del mismo periodo del año anterior.

El Aeropuerto de Valencia registró un total de 6.738.445 pasajeros durante los primeros siete meses del año, lo que implica un incremento del 9,8% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a los vuelos, se operaron 53.556 movimientos en estos mismos meses, un 8,5% más.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de julio de 2025 con 38.474.698 pasajeros, un 2,7% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 319.591 movimientos de aeronaves, un 0,9% más que en 2024; y transportaron 130.508 toneladas de mercancía, un 10,1% más que el año pasado.