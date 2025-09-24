Aldaia instala compuertas metálicas para reforzar la protección ante las lluvias de otoño

Aldaia tiembla ante las lluvias del otoño. Cada año, el pueblo se inunda un poco con las lluvias fuertes y en 2024 fue uno de los más afectados por la terrible dana. No en vano, allí está el centro comercial Bonaire. Cada año, el consistorio prepara trincheras con sacos de arena que evitan que el agua entre en el núcleo urbano más allá de las calles que lindan con el temido barranco de la Saleta.

Mientras esperan que se acabe de aprobar el proyecto para el desvío del barranco de la Saleta, a falta de solventar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Valencia que teme que el desvío al Plan Sur pueda inundar la ciudad ante futuras riadas como la del pasado 29 de octubre, el Ayuntamiento que preside el alcalde Guillermo Luján sigue dando pasos para proteger a su población de manera inmediata.

Este miércoles, el consistorio ha realizado una prueba para instalar nuevas "compuertas" metálicas que permitan aumentar la capacidad de frenar el agua en caso de que se desborde el barranco. "En Aldaia tuvimos que poner sacos de arena y esta misma mañana estamos comprobando el nuevo sistema, unas compuertas que buscamos instalar en zonas que, esperemos que no, pero es posible que en la próxima temporada de danas necesiten protección", ha explicado Luján. "Este plan de choque es una medida municipal para evitar dentro de lo posible que la próxima dana tenga los menos heridos posibles", ha insistido.

El alcalde ha asegurado que más allá de reforzar la seguridad con estas barreras metálicas en las próximas semanas van a "rebajar el nivel del caudal de barranco" ante las previsibles lluvias de octubre y noviembre. "Esperamos con las medidas que estamos implementando tener lo más controlada posible la situación dentro de la dificultad y sobre todo del pánico que tiene la ciudadanía en Aldaia", ha remachado.

Aún así, ha insistido en que estas son "medidas coyunturales" para evitar problemas a corto plazo "a expensas de la obra que va a ser relevante y muy importante que es el desvío de la el barranco de la Saleta", previsto para comenzar ya en 2026.