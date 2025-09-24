La jueza pide comprobar si una fallecida en un geriátrico fue víctima también de la dana

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha pedido recabar al Instituto de Medicina Legal un informe forense sobre la muerte en un hospital, tres días después de las inundaciones, de una mujer que residía en un geriátrico del municipio valenciano de Paiporta.

La instructora toma esta medida después de que el hijo compareciera en sede judicial para solicitar que su madre sea considerada como víctima de la dana, lo que elevaría a 230 la cifra total de fallecimientos a causa de las riadas de aquel 29 de octubre.

Así consta en una providencia dictada por la jueza Nuria Ruiz Tobarra que ha hecho pública este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.