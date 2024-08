Alerta por la aparición de "medusas huevo frito" en las playas de la Comunitat Valenciana: esto es lo que debes hacer cuando la veas

Las medusas Cotylorhiza tuberculata, más conocidas como 'medusas huevo frito', son una especie de medusas que todos los veranos invaden las cosas españolas del Mediterráneo. Estos animales tienen, además, una apariencia peculiar, ya que su cuerpo tiene forma de huevo frito, de ahí el nombre con el que se las conoce, aunque también son conocidas por las irritaciones que sus picaduras producen en la piel.

En este sentido, las costas de la Comunitat Valenciana están sufriendo una proliferación de esta especie en los últimos días. Tal y como afirma 'elperiòdic.com', numerosos bañistan han alertado recientemente del avistamiento de diversos ejemplares en las costas de Peñíscola, Oropesa, Nules, Sagunto, Canet d'en Berenguer, Puçol, Valencia, Bellreguard y Alicante, entre otras.

Es importante destacar que la aparición de estas medusas se debe, en gran medida, al cambio climático, ya que el aumento de la temperatura del mar favorece a que las especies marinas se desorienten y se acerquen más a las costas, a la sobrepesca, debido a que la caza furtiva de los depredadores naturales de las medusas, como las tortugas y peces luna, han favorecido al aumento de esta especie, y, por supuesto a la contaminacion del agua, algo que afecta a todo tipo de organismos del mar.

¿Qué hacer en caso de picadura de una medusa?

Por suerte las picaduras de las medusas huevo frito no suelen ser muy dolorosas, aunque sí que pueden llegar a generar molestias e irritaciones en la piel. Por ello, es recomendable evitar el contacto directo con ellas y, en caso de picadura, lavar la zona con agua salada y vinagre.

No obstante, es importante saber que aunque su aspecto pueda resultar llamativo, en caso de ver uno de estos ejemplares es importante que no te acerques a ellas. Así, si ves alguna medusa huevo frito, lo recomendable es que la observes desde lejos y no la retires del agua, ya que es su espacio natural. Además, es muy recomentable que llames a un socorrista para que ellos valoren la situación y tomen las medidas pertinentes.

Además, en caso de picadura, es importante que no se use agua dulce para aliviar la zona, ya que este agua puede activar las células urticantes que hayan quedado en la piel. Pero, sin ninguna duda, lo más importante es consultar a un médico y seguir sus prescripciones e indicaciones.