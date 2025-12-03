Alicante aprueba unos presupuestos de 367,3 millones de euros con la limpieza y las personas mayores en el punto de mira

La Junta de Gobierno Local de Alicante ha aprobado hoy los presupuestos municipales para 2026 con un montante de 367,3 millones de euros; un ​​5,8% más respecto al último aprobado en 2025. Se trata de un montante que pone el foco en la recogida de residuos y limpieza de la ciudad, con 10,1 millones de euros, un 24,6% más, y a las personas mayores para las que, en toda una declaración de intenciones, se crea una partida orgánica de 666.350 euros.

Hay que destacar la subida considerable de las partidas para el mantenimiento de aceras y calzadas, que se incrementa en 1,4 millones, un 57% superior, hasta alcanzar los cuatro millones de euros; el mantenimiento de bienes inmuebles municipales, que incluye el de los centros educativos, instalaciones deportivas, Plaza de Toros y el resto de instalaciones municipales y se incrementa un 45,77%, desde los 2,8 hasta los cuatro millones de euros.

Al presentar los presupuestos, la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha indicado “son los que necesita Alicante”, y que el fin es mejorar la calidad de vida de todos los alicantinos. Por eso, ha insistido en que están previstas actuaciones en diferentes barrios de la ciudad. “Son los mejores de la historia, los más expansivos”, ha dicho para después criticar al Gobierno central por “no tener presupuestos”. “Alicante es además la provincia 52 de 52 en inversiones del Estado”, ha recalcado.

Políticas sociales

Los Presupuestos mantienen su apuesta firme por el desarrollo de políticas sociales para los colectivos más vulnerables, así como los mayores, jóvenes y menores, manteniendo un presupuesto global de 13,7 millones para Bienestar Social, Juventud, Mayores y Educación. En concreto, las concejalías de Juventud y Mayores ven incrementado su presupuesto un 35,75 % y un 10 %, respectivamente.

Además, las ayudas por nacimiento y las de alquiler joven se duplican, pasando, en el primer caso, de 100.000 a 200.000 euros, y en el segundo, de 120.000 a 240.000 euros. Las subvenciones al transporte público se incrementan un 5,15 %, pasando de 20,9 a 21,9 millones de euros.

Principales inversiones

El Presupuesto municipal para 2026 contempla 19,6 millones en inversiones. Entre las principales inversiones previstas destacan las obras de construcción del parque público de La Torreta por 3,2 millones; la reforma del edificio cultural Aba6 por 545.000 euros; la reurbanización de la calle San Francisco por 112.000 euros; el retén de la Policía Local en Juan XXIII por 480.000 euros; la rehabilitación de las torres del Ayuntamiento por 503.000 euros; las obras de mejora del mercadillo de Teulada por 458.000 euros; la Comisaría de la Playa de San Juan por 1,9 millones; la reurbanización de Virgen del Remedio por 1,8 millones; mejoras en áreas industriales por 1,6 millones; la construcción del CEE El Somni por 945.000 euros; obras de emergencia en el Castillo de Santa Bárbara por un millón; adquisición vehículos para la Policía Local por 410.000 euros; 1,8 millones en inversiones para el Speis y 629.500 euros para la promoción de vivienda social por parte del Patronato de Vivienda. Se destinan 936.000 euros para financiar proyectos en barrios, dentro de los Presupuestos Participativos.