Alicante tendrá 5 millones de euros más para grandes proyectos como la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento

Alicante ha aprobado este miércoles en pleno extraordinario el quinto expediente de modificación de créditos del Presupuesto de 2025 por 5.041.720 euros para ejecutar proyectos como la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, la reforma de los antiguos cines Aba6 para convertirlos en un espacio cultural de producción y ensayo, las mejoras en las plazas de Gabriel Miró y Teresa Mas, la reparación de cuatro pistas deportivas en la Zona Norte y la sustitución del ascensor del Raval Roig, entre otras.

La quinta modificación de créditos ha salido adelante con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSOE, Compromís y EU-Podemos.

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha afeado a la oposición, especialmente al PSOE, que “voten en contra de proyectos tan importantes para que Alicante siga avanzando en su transformación y en la mejora de la vida de los ciudadanos”. Al mismo tiempo ha agradecido a Vox “su interés en llegar a acuerdos que beneficien a la ciudad”. Además, cuando desde el PSOE han criticado que estos proyectos deberían ir en los Presupuestos en lugar de en una modificación de créditos ha ironizado con que “para lo que no hay modificación es para los Presupuestos Generales del Estado, que ni están ni se les espera, por lo que Alicante sigue siendo la provincia 52 de 52, la peor financiada”.

En concreto, se destinarán fondos para las siguientes actuaciones:

Urbanismo: 490.000 euros para la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento en la que, por acuerdo con el grupo municipal Vox, podrá circular el transporte público; 1.500.000 euros para la reforma de los antiguos cines Aba6 con el fin de poder convertirlos en espacio cultural de producción y ensayo; 1.200.000 euros para la adecuación de espacios museográficos en Casa de la Misericordia.

Infraestructuras y Mantenimiento: Trabajos de mejora en la Plaza Gabriel Miró por 125.000 euros; Sustitución del ascensor del Raval Roig acordado con el grupo Vox por 70.000 euros; sombrajes en la zona centro -Avenida de la Constitución-, también acordados con Vox, por 207.138 euros. Asimismo la reparación de pistas deportivas en la Zona Norte (Nou Alacant, Garbinet, Juan XXIII y Colonia Requena), por importe de 265.274 euros acordadas con Vox; la reparación de la Plaza Teresa Más de la Florida, por importe de 125.000 euros; la reurbanización de la calle Océano – Tramo I por importe de 155.000 euros y la reparación de viales principales por 267.914 euros impulsada dentro del acuerdo con Vox

Seguridad: la adquisición de una embarcación para la Policía Local, acordada con Vox, por 156.393 euros.

Cultura: Inversión en maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje para equipamientos culturales y museos con una dotación de 18.000 euros; la adquisición de instrumentos musicales para la Banda Municipal con una dotación de 18.000 euros; la compra de obras de arte para colecciones municipales con una dotación de 43.500 euros y la adquisición de material bibliográfico para la Red de Bibliotecas Públicas Municipales con una dotación de 15.500 euros.