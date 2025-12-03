El asesino machista de Alicante vivía con la mujer aunque estaban en proceso de separación

El asesino machista de 34 años que presuntamente este martes mató a cuchilladas a su pareja, Oriana de 29, en un domicilio de la ciudad de Alicante convivía con la víctima pese a que se hallaban en trámites de separación, han informado a la Agencia Efe fuentes de la investigación.

El hombre, que tras el crimen se ahorcó en el balcón de la vivienda, es de nacionalidad argentina, al igual que Oriana, y ambos tienen un niño de entre 2 y 3 años que en el momento del asesinato se encontraba en una escuela infantil.

La Policía Nacional sigue investigando los pormenores de lo sucedido poco después de las 17 horas de ayer en la vivienda situada en el número 13 de la calle Cánovas del Castillo, en el alicantino barrio de Carolinas Altas, donde sobre esa hora se escucharon desde el exterior gritos de socorro.

Un cuñado de la pareja consiguió entrar al domicilio rompiendo la puerta de entrada a patadas y encontró a la mujer fallecida en el salón. El cuerpo sin vida de Oriana, argentina aunque con pasaporte italiano, presentaba cerca de una decena de puñaladas, la mayoría de ellas en el pecho, supuestamente infligidas por su pareja, que posteriormente se ahorcó en el balcón.

Las fuentes consultadas han confirmado que, pese a la convivencia, la pareja estaba en proceso de separación y que no constan denuncias previas entre ambos ni registro alguno en el sistema Viogen.

Los cuerpos sin vida fueron trasladados ayer por la noche al Instituto de Medicina Legal de Alicante para la autopsia por parte de los forenses mientras que la Policía mantiene abiertas las pesquisas.

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, se elevaría a 42 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, 1.337 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.