Herida una mujer que practicaba parapente en Agost (Alicante)

Ha sido trasladada al hospital Balmis en una ambulancia

Imagen de archivo de una persona practicando parapente.
Una parapentista ha resultado herida con politraumatismo tras sufrir una caída en una zona del término municipal alicantino de Agost (Alicante).

El accidente ocurrió este jueves por la tarde, poco antes de las 18.15 horas, y hasta el lugar se desplazó una unidad del Samu, cuyo equipo médico asistió a la herida, de 39 años, por politraumatismo, según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).

Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital General Doctor Balmis de Alicante en la ambulancia de soporte vital avanzado.

