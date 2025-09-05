Los alumnos de tres municipios de la dana que estudiarán en aulas prefabricadas empezarán el curso el 11 de septiembre

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo y la comunidad educativa de los centros de Algemesí, Alfafar y Massanassa, que irán a aulas prefabricadas tras resultar afectados por la riada de octubre de 2024, han acordado iniciar el curso escolar 2025/2026 el 11 de septiembre, tres días más que el resto.

La nueva fecha supone tan solo unos días de diferencia respecto al inicio de curso oficial. Así, en Massanassa el alumnado de la escuela infantil Ausiàs March y del CEP Lluís Vives empezará en una misma ubicación tres días después del 8 de septiembre. En el caso de Algemesí -CEIP Carme Miquel- y de Alfafar -CEIP l’Orba-, se trata tan solo de dos días de aplazamiento, dado que el día 8 es festivo local en ambas localidades y el plan original era comenzar el día 9.

La decisión de empezar el 11 de septiembre se ha acordado para que los centros puedan disponer del tiempo necesario a la hora de ultimar detalles y que de este modo las clases puedan iniciarse con normalidad.

Desde la Conselleria de Educación se está haciendo un seguimiento exhaustivo de las instalaciones y se está en contacto constante con los ayuntamientos y equipos directivos para informar sobre la situación de cada centro.