Alicante rechaza el acogimiento de menores no acompañados

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha manifestado este jueves que el Consistorio “no va a acoger a los menores inmigrantes no acompañados que desde el Gobierno central tratan de imponer a las autonomías, incluida la Comunidad Valenciana”. La portavoz explica que el Ayuntamiento de Alicante “ha tenido conocimiento este jueves de la carta remitida por la vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, en la que, tras exponer la situación actual de “sobreocupación” del sistema de protección de menores autonómico, solicita “conocer las infraestructuras, espacios o recursos disponibles en el municipio, que pudieran atender a estos menores migrantes no acompañados” que impone el reparto autonómico establecido por el Gobierno central.

"El Ayuntamiento de Alicante y los alicantinos son solidarios con los que más lo necesitan, como hemos demostrado en multitud de ocasiones, pero, en este caso, no vamos a atender a la solicitud trasladada desde el Gobierno central a la Generalitat para que Alicante acoja menores inmigrantes no acompañados, ya que no disponemos de recursos residenciales propios para la acogida de menores, incluidos los menores inmigrantes no acompañados, al no ser competencia municipal”, expone la portavoz.

En este sentido, concluye Cutanda, “respaldamos plenamente la postura de rechazo del Consell respecto a las imposiciones del Gobierno central para el reparto de menores no acompañados, una decisión unilateral que no ha ido acompañada de planificación ni de la más mínima intención de diálogo y entendimiento con las administraciones que se exige que se hagan cargo de estos menores”.