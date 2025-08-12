Muere ahogado un joven de 21 años en una piscina de Calpe

Un joven de 21 años ha fallecido este martes por ahogamiento en una piscina del municipio de Calpe (Alicante), según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).

El Cicu ha recibido el aviso de este suceso sobre las 13.35 horas y ha movilizado un Samu, cuyo equipo médico ha realizado las maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización al joven, pero no ha respondido, y ha confirmado su fallecimiento.

La autopsia revelará las causas de la muerte, han señalado las mismas fuentes.