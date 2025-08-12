Pinedo celebra hasta el 14 de agosto las tradicionales 'Corregudes de Joies'

Las populares "Corregudes de joies" han vuelto esta tarde a la playa de la pedanía valenciana de Pinedo como un símbolo del arraigo de las fiestas tradicionales en la ciudad.

Hasta este jueves 14 de agosto, una docena de caballos competirán al galope en la arena. Este es un evento que se celebra desde hace más de 140 años y que organiza la Associació Corregudes de Joies i Sant Antoni Abat de Pinedo, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia.

Jinetes y amazonas compiten en carreras de 700 metros sobre la arena de la playa, a lomos de sus caballos y sin utilizar ningún tipo de silla de montar.

El nombre proviene del premio: la “joia”, un pañuelo de seda colocado sobre una corona de laurel. Originalmente, el pañuelo se regalaba a la persona amada al finalizar la carrera.

La competición se celebra desde el siglo XVIII y, salvo en momentos puntuales como en 2020 por la pandemia, se ha mantenido en Pinedo de manera prácticamente ininterrumpida, convirtiéndose en una de sus tradiciones más emblemáticas.

La festividad destaca por su arraigo cultural y ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial por la Generalitat Valenciana en 2022.

Este año, el Ayuntamiento de Valencia dio unasubvención de 30.000 € para apoyar la celebración del evento, cubriendo aspectos como la seguridad, atención veterinaria, estructuras para el público, trofeos, etc.