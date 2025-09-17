Sucesos
Muere un hombre que se autolesionó en el cuello con una navaja tras agredir a otro en Alicante
Los terribles hechos han ocurrido tras una pelea laboral
Un hombre de 53 años ha muerto este miércoles después de que golpeara a otro con un objeto contundente, un palo, en una zona comercial de la localidad alicantina de Sant Joan y luego se autolesionara en el cuello con un arma blanca, según ha informado la Guardia Civil.
Los hechos han ocurrido sobre las 11.46 horas por una disputa laboral, cuando un hombre ha agredido a otro, de 48 años, con un objeto contundente, causándole lesiones, aunque "su vida no corre peligro", ha señalado la misma fuente.
Posteriormente, el agresor se ha autolesionado con un arma blanca en el cuello y ha sido evacuado por los servicios sanitarios a un centro hospitalario, donde ha fallecido, ha indicado la citada fuente.
