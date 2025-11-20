Los nuevos polvorones y turrones de Jijona (Alicante) para perros: ¿De qué sabores son?

El fabricante Turrones El Lobo de Jijona (Alicante) acaba de lanzar dos variedades de un nuevo turrón y unos polvorones especialmente dirigidos a los perros para que las mascotas domésticas se unan a sus dueños para disfrutar de la Navidad en las celebraciones familiares.

Los turrones son de coco y de zanahoria, y los polvorones están hechos con arroz, todo ello al estilo ‘crunchy’ porque a las mascotas les gusta esa textura, y sin azúcares añadidos aunque, para compensar, llevan una pequeña cantidad de miel, y en los paquetes se puede ver cuánta cantidad de turrón pueden tomar los perros dependiendo de su tamaño.

La idea se ha gestado durante dos años entre el departamento de I+D de la empresa turronera de Jijona y veterinarios externos, ha explicado a la Agencia Efe Rubén López, director general de Confectionary Holding, propietaria de las marcas El Lobo, 1880, y Doña Jimena.

Según López, la principal motivación ha sido emocional porque en Navidad "nos juntamos con los amigos y los allegados, y las mascotas forman parte de la familia”.

Elaborados con ingredientes avalados por veterinarios, tras dos años de pruebas, los turrones y polvorones ya pueden comprarse en supermercados y en tiendas de alimentación animal por un precio que no llega a los 5 euros con el reto de que las próximas fiestas navideñas "todos" los miembros de la familia puedan disfrutar del dulce típico de estas fechas procedente de Jijona.