El temporal se centra en Alicante: las lluvias en La Marina Baixa y Alta y un "reventón húmedo" en la Vega Baja causa destrozos en Cox, Redován y Callosa de Segura

Las comarcas alicantinas de La Marina Baixa y Alta están concentrando la mayor parte de las precipitaciones registradas en la Comunitat en las últimas horas, con acumulados de 74,9 litros en Sella, 68,6 en Callosa d'En Sarrià, 52,6 en Tàrbena o 46,6 en Parcent a las 19:30 de la tarde de este martes. Otros registros significativos son los 43,8 litros de Guadalest, 43 de Polop, 41,2 de Relleu o 40,1 de Finestrat.

El actual episodio de lluvias está afectando con mayor intensidad al noreste de la provincia de Alicante y litoral sur de Valencia, y también al interior sur de Castellón. Según los datos de las estaciones de la red de Avamet, en Puebla de Arenoso (Castellón), en la comarca del Alt Millars, se han producido unas precipitaciones de 27 litros por metro cuadrado y 19 en la vecina localidad de Cirat.

Reventón húmedo en la Vega Baja

En la comarca de la Vega Baja en los municipios de Cox, Orihuela, Redován o Callosa de Segura un reventón húmedo ha causado importantes daños materiales, dejando estampas desoladoras, con techos de casas derruidos y el agua alcanzado las ventanillas de los coches. Hasta allí se ha desplazado hoy el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, junto con el subdelegado del Gobierno en Alicante, José Antonio Nieves, en concreto, a Callosa de Segura.

Pero... ¿en qué consiste un reventón húmedo? Es una tormenta muy violenta, de corta duración con vientos de más de 100 kilómetros por hora y que, además, puede ir acompañada de granizo.

Las rachas de viento han alcanzado los 120 kilómetros por hora en Cox, causando daños en antenas de teléfono y árboles centenarios. Tal y como ha explicado el alcalde de Cox, Antonio Bernabéu, "el reventón en apenas 20 minutos de lluvia, viento y granizo, levantó tejas, placas solares, toldos o cables, y un árbol centenario".

El municipio se ha inundado porque el granizo ha taponado imbornales y se anegaron calles y sótanos.

Ante este panorama, en Alicante, a las 13.00 horas, ha tenido lugar una reunión de seguimiento de la situación de emergencia meteorológica en el Ayuntamiento convocada por el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, a la que ha asistido Mazón, y se ha decidido mantener las medidas preventivas hasta la medianoche de ayer.