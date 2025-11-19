El ascendente precio de la vivienda en la Comunitat: vuelve a subir un 14,5% en el tercer trimestre del año

El precio de la vivienda libre subió un 14,5 % en la Comunitat Valenciana y Baleares en el tercer trimestre del año, un porcentaje que representa el segundo incremento más alto en España, solo por detrás de Cantabria (15,1%) y por delante de Asturias (14,1%) y Madrid (14 %).

De media, en toda España el precio ha crecido hasta el 12,1 % interanual y alcanzó los 2.153,4 euros/m2, el mayor importe que se registra en toda la serie histórica de la estadística del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que arranca en 1995.

Además, con respecto a los tres meses previos, el precio de la vivienda subió entre julio y septiembre un 2,9 % en tasa intertrimestral, encadenando tres trimestres por encima de los 2.000 euros/m2.

Con esta nueva subida de dos dígitos, el precio de la vivienda rebasa el anterior máximo, que se dio en el primer trimestre de 2008, coincidiendo con la burbuja inmobiliaria, al marcar los 2.101,4 euros/m2.

Si se compara con los mínimos de 2014 (1.455,8 euros/m2), coincidiendo con el pinchazo de la burbuja, el precio de la vivienda se revalorizó casi un 48 %.

Todo ello, en un contexto marcado por la falta de vivienda para atender la demanda creciente, que está tensionando al alza los precios y acrecentando las dificultades de acceso para buena parte de la población, especialmente los jóvenes. Además, el progresivo abaratamiento de los tipos de interés y, por ende, de las hipotecas, está animando el mercado de compraventas.