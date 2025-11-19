Fernando Pastor sustituirá a Pérez Llorca como síndic del PP en Les Corts

El diputado del PP Fernando Pastor sustituirá como síndic del PP a Juanfran Pérez Llorca, quien este miércoles ha registrado su candidatura para ser investido presidente de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón.

Nacido en el municipio alicantino de Alcoi, Pastor es diputado por esta provincia y ha ejercido como portavoz del PP en la comisión de investigación de la dana.

Su designación se ha acordado durante la reunión que ha celebrado el grupo mayoritario del Parlamento valenciano, en la que los diputados del PP han firmado la candidatura para la investidura de Pérez Llorca, que ahora se va a presentar en el registro de Les Corts.

Pérez Llorca ha sido síndic del grupo popular de Les Corts desde julio de 2024, cuando tras la salida de Vox del Gobierno valenciano de coalición pasó sustituir a Miguel Barrachina, a quien Mazón nombró entonces conseller de Agricultura.