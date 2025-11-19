Esta popular calle de Valencia es una de las vías comerciales más caras de España

La calle de Colón de Valencia se sitúa entre las vías comerciales más caras de España con precios que rondan los 150 euros mensuales por metro cuadrado, según un informe publicado este miércoles por la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield.

Paseo de Gràcia (Barcelona) y Serrano (Madrid) repiten un año más como las dos calles comerciales más caras de España, mientras que la Gran Vía madrileña se ha situado en solitario en tercera posición, un puesto que un año antes compartió con la avenida barcelonesa de la Puerta del Ángel.

Paseo de Gràcia es la calle comercial más cara de España con una renta de 285 euros por metro cuadrado al mes, lo que representa un aumento del 8 % respecto al año anterior.

Este incremento le ha llevado a posicionarse como la decimosexta avenida comercial más cara del mundo, un listado que lidera New Bond Street, en Londres, con unas rentas de 1.707 euros por metro cuadrado al mes, a la que siguen Via Montenapoleone (Milán) y la sección norte de la quinta avenida neoyorquina.

En España, a Paseo de Gràcia le sigue la calle Serrano (275 euros por metro cuadrado al mes), la Gran Vía de Madrid (260 euros) y en cuarta posición se sitúan, con la misma renta de 255 euros, la Puerta del Ángel de Barcelona y las calles José Ortega y Gasset y Preciados de Madrid.

También destacan Marqués de Larios, en Málaga (220 euros mensuales por metro cuadrado); Fuencarral, en Madrid (180 euros); Colón, en Valencia (150 euros); Tetuán, en Sevilla (140 euros); la Gran Vía de Bilbao (135 euros) y Goya, en Madrid (130 euros).

Este informe destaca que las principales calles comerciales del mundo mantienen una dinámica de crecimiento sostenida por la fuerte demanda de espacio comercial y la limitada disponibilidad de espacios de lujo.