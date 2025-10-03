Un bombero presente en el Cecopi en 29-O afirma que allí no se tomaban decisiones

Un técnico forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia que estuvo presente en el Cecopi del 29 de octubre, acompañando al entonces jefe del Consorcio, José Miguel Basset, ha asegurado que allí no se tomaban decisiones.

En su declaración como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana, este bombero ha señalado que a las 17.45 horas ya se hablaba de enviar un mensaje de alerta la población, siempre en relación a la presa de Forata ante el riesgo de que colapsara, pero no sabe por qué se tardó tanto en enviarlo, a lo que añade que hubo un debate sobre esta cuestión pero no se tomaban decisiones.

Según han informado fuentes conocedoras de la declaración, el testigo ha señalado que era la entonces consellera de Justicia, Salomé Pradas, la que dirigía la reunión del Cecopi, y ha indicado que no se mencionó a Mazón hasta que llegó a la reunión tras el envío del Es-Alert, momento a partir del cual ha dicho que tenía la sensación de que dirigía él.