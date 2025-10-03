La Feria Hábitat Valencia congrega a 40.000 visitantes en su última edición antes de integrar a Cevisama

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha destacado la excelente organización de las ferias Hábitat Valencia y Textil Hogar, Home Textiles Premium, que se han celebrado esta semana en Feria Valencia con buenas cifras de público e interesantes contactos comerciales para las empresas valencianas participantes.

“El aplazamiento de la primera jornada de estos certámenes debido a la alerta meteorológica ha tenido una muy pequeña incidencia en la asistencia de los compradores internacionales invitados por Ivace+i Internacional a estos certámenes”, ha explicado Cano.

“En la presente edición, hemos conseguido traer a Valencia a un total de 225 compradores internacionales a Hábitat Valencia y 24 a Textil Hogar, con un gran esfuerzo tanto presupuestario como de organización por parte de Ivace+i Internacional en constante colaboración con Feria Valencia y las Asociaciones Sectoriales implicadas”, ha señalado Cano.

Feria Valencia y Textilhogar han celebrado una edición extraordinaria, de tres días de duración y con un horario ampliado para aprovechar al máximo la afluencia de público e invitados internacionales.

Desde Feria Valencia se arroja una cifra provisional de visitantes que asciende a 40.000, lo que supone igualar las cifras de la edición anterior teniendo en cuenta que los certámenes han contado con un día menos y que no se celebraba la bienal Espacio Cocina SICI, con un gran poder de convocatoria entre colectivos como instaladores, tiendas de muebles de cocina, etc..

La exitosa celebración de ambos certámenes, con escasas anulaciones por parte de los invitados internacionales – 11 en el caso de Hábitat Valencia y 1 en el caso de Textilhogar – confirman el enorme interés que despierta esta cita en el calendario ferial, que convierte Valencia en el punto de encuentro imprescindible para estos sectores.

Invitados Hábitat Valencia

Durante esta semana, las personas invitadas, seleccionadas por su perfil profesional y su interés en adquirir producto de la Comunitat Valenciana, han podido conocer in situ una excelente puesta en escena por parte de las empresas valencianas expositoras y del propio certamen.

“En los últimos meses estamos comprobando una dinamización de los certámenes feriales, con contactos muy interesantes para seguir posicionando sus productos en los mercados internacionales”, ha indicado Cano.

La misión de invitados internacionales a Hábitat Valencia por parte de Ivace+i Internacional ha estado integrada por 225 profesionales, procedentes de 36 países, con una mayor presencia de compradores procedentes de Estados Unidos, Colombia, México, Francia y Marruecos.

El grupo de prescriptores ha estado conformado por despachos de arquitectos e interioristas, implicados en el equipamiento e instalaciones de proyectos tanto comerciales, hoteleros como residenciales, a nivel internacional. También representantes de cadenas de tiendas y de hoteles.

En la labor de identificación de contactos han participado las oficinas del Ivace+i en todos los países, así como las asociaciones sectoriales ANIEME y FEDAI.

Invitados Textilhogar

En el caso de Textilhogar, la misión de invitados ha estado integrada por 24 compradores, importadores y distribuidores de textil hogar, procedentes de 14 países. Concretamente, Argelia, Argelia, Costa de Marfil, Estados Unidos, Francia, Indonesia, Irlanda, Malasia, Países Bajos, Panamá, República Dominicana, Rumanía, Sudáfrica y Vietnam.

Unos invitados identificados desde las oficinas de Ivace+i Internacional en destino y por ATEVAL, encargada a su vez de confeccionar una agenda de trabajo con las empresas valencianas expositoras y los compradores internacionales.