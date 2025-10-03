La jueza de la dana busca verificar si suben a 231 los fallecidos por la riada

La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana está a la espera de que los informes forenses que ha encargado dictaminen si las riadas fueron la causa del fallecimiento de dos mujeres que residían en un geriátrico de Paiporta y murieron varios días después, lo que elevaría a 231 la cifra final de víctimas mortales.

Así lo ha desvelado la instructora de Catarroja en sus escritos hechos públicos este viernes, pues en una providencia anuncia que este jueves la hija de una fallecida compareció en sede judicial para pedir que su madre sea considerada como víctima de la dana.

Por ello ha acordado unir esa comparecencia y su documentación a la causa, requerir a la Residencia Savia de Paiporta para que en tres días aporte al Juzgado la documentación médica de que dispongan en relación a la anciana, y recabar al Instituto de Medicina Legal un informe forense sobre la relación de causalidad existente entre este fallecimiento en el Hospital Clínico de Valencia el 3 de noviembre de 2024 y las circunstancias que tuvieron lugar con motivo de la dana en el citado geriátrico aquel 29 de octubre.

El pasado 24 de septiembre, la jueza de Catarroja ya pidió recabar al IML un informe forense sobre la muerte en un hospital, tres días después de las inundaciones, de una mujer que residía en ese mismo geriátrico donde fallecieron seis personas.

La instructora tomaba esta medida después de que el hijo compareciera días antes en sede judicial para solicitar que su madre sea considerada como víctima de la dana.