Un Bravo por Nino y otro por el Roig Arena

Bravo, Nino y Bravo, Roig Arena. O más bien bravo, Juan Roig, por poner 400 millones de euros a fondo perdido para que la ciudad de Valencia cuente ya desde hoy con el pabellón con más capacidad de España: hasta 20.000 personas caben en modo concierto, pero esta noche eran unas pocas menos al estar el escenario en un fondo y tener la pista con sillas. Aunque poco duró la gente sentada.

El estruendo comenzó cuando los artistas de primera línea del panorama nacional comenzaron a salir para cantar las mejores canciones del artista valenciano de Aielo de Malferit que desde el cielo vio el bonito recuerdo a su figura 52 años después de su trágica muerte en un accidente de tráfico.

En total veinte artistas versionaron sus canciones: David Bisbal, Pablo López, Vanesa Martín, Malú, Marta Sánchez, Sole Giménez, Chambao, Miguel Poveda, Andrés Suárez, Víctor Manuel, Revolver, Pitingo, Eva Ferri, Juanjo Bona, Funambulista, La Casa Azul, La Habitación Roja, Varry Brava, Luis Cortés y Sandra Valero.

Entre los asistentes estaba cómo no, el artífice del proyecto, Juan Roig, presidente de Mercadona, y también Eva y Ámparo Ferri, hijas de Nino Bravo que no se quisieron perder el homenaje a su padre.

Con esta espectacular puesta en escena comienza la temporada de conciertos con más de 80 programados por el momento, 57 de ellos ya públicos, y el 75% de las entradas ya vendidas en todos ellos. Calculan que solo para eventos musicales pasarán 600.000 personas y se sobrepasará el millón de visitantes hasta septiembre de 2026 contando con los partidos del Valencia Basket Club.