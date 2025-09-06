Capturan una semana después a las dos últimas vacas huidas en Alcalà de Xivert

El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert ha informado de la localización y captura de todas las vacas bravas que se encontraban en paradero desconocido en zonas rurales de este municipio tras escapar la noche del pasado domingo de un camión de transporte ganadero.

Según informa el consistorio en un comunicado, esta madrugada han sido capturados los dos últimos animales, gracias a la coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local y la colaboración de voluntarios de la localidad.

El dispositivo de localización y captura desplegado desde la huida de diez vacas mientras se celebraba un festejo taurino en las fiestas patronales de Alcalà de Xivert, el domingo 31 de agosto, se ha dado así ya por concluido.

La misma noche en que huyeron del vehículo de transporte del ganadero se pudo localizar y capturar a uno de los animales; el pasado lunes 1 de septiembre por la mañana se capturó otras más y durante la semana se han ido localizando y capturando el resto.

Las circunstancias y responsabilidades que dieron pie a la huida de los animales están bajo investigación por parte de la Policía Autonómica, cuerpo competente en lo que respecta a festejos taurinos, añaden desde el consistorio.

En el marco del seguimiento de la noticia, los periodistas Jordi Fuentes y Toni Torre de la televisión autonómica À Punt denunció haber sido agredido por dos pastores mientras cubrían una información sobre las vacas bravas que escaparon.

Según fuentes de À Punt, el equipo informativo había estado alertando a la ciudadanía sobre el peligro que supone la presencia de estos animales sueltos en la zona, que provocó que el Ayuntamiento prohibiera la circulación por el municipio. Sin embargo, algunos ganaderos, visiblemente molestos por la cobertura relacionada con la seguridad ciudadana, reaccionaron con violencia.

Durante la agresión, el redactor perdió el conocimiento y ambos profesionales fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Además, el equipo técnico sufrió daños materiales que serán denunciados ante la Guardia Civil.