Camarero se desdice y se desmarca de Vox: "Respeto a las asociaciones de víctimas"

Donde dije digo, digo Diego. La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, se ha desdicho de las palabras que dijo la semana pasada en rueda de prensa y ha dicho que "respeto a las asociaciones de víctimas". "Las víctimas no tienen color político, son víctimas y están en nuestra prioridad. Son víctimas y merecen todo el respeto y comprensión"; ha dicho Camarero, que a su vez ha querido separarse de la opinión de Vox, quien calificó a las asociaciones de la dana de "interesadas" y "manipuladas por partidos políticos".

La vicepresidenta ha pedido "a todos los grupos políticos que respeten a las víctimas". Camarero ha insistido en que el Consell tiene "las puertas abiertas" para recibir a víctimas de la dana y ha anunciado que han ofrecido a las víctimas un teléfono especial para coordinar las visitas al que ya han llamado algunas víctimas. "Ojalá podamos ver a cuantas asociaciones y víctimas, individual o colectivamente, con cualquiera de los miembros del Consell", ha dicho la vicepresidenta, que ha remarcado que el jefe del Consell, Carlos Mazón, ya ha recibido a algunas de ellas, al contrario que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Asimismo, la portavoz ha criticado a la comisaria y exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aproveche la invitación de la líder de la Comisión Europea, la popular Úrsula von der Leyen, para ver a las víctimas a pesar de no haber visitado Valencia en los ya casi siete meses desde la riada. "La misma Ribera que el día 29 de octubre estaba haciendo lobby en Bruselas en lugar de estar preocupada de Valencia, que era responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no ejecutó las obras de mantenimiento del barranco del Poyo y no ha venido un solo día a Valencia", ha dicho la portavoz, que considera que hace la recepción "obligada" por las circunstancias.

Sororidad con la ministra de Defensa

En otra cuestión, Camarero ha pedido a la líder del PSPV-PSOE y ministra de Universidades, Diana Morant, que se pronuncie sobre los WhatsApps del exministro José Luis Ábalos -quien iba de número 2 por Valencia al Congreso en las últimas elecciones- revelados por el diario El Mundo con el presidente Sánchez . "Algo tendrá que decir, debería hacer declaraciones y opinar sobre estas revelaciones", ha comentado.

En esta línea, ha querido expresar la "sororidad" con la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante lo que ha considerado el "tufo machista" de los mensajes privados. "Dicen que es una pájara y que se acuesta con el uniforme, son comentarios de tinte elevadamente machista".

Por último, ha declinado hacer comentarios sobre el acto que celebró el expresidente Francisco Camps al considerarlo "un acto privado" y reiterar que el Consell "está en la reconstrucción de las zonas afectadas, a eso nos dedicamos y preocupamos".