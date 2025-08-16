Guía de las nuevas 16 fiestas de "Interés Turístico" de la Comunitat Valenciana

La Generalitat, a través de la Dirección General de Turismo, ha otorgado durante el primer semestre de 2025 un total de 16 nuevas declaraciones de fiestas de ‘Interés Turístico’ en la Comunitat Valenciana.

Estas distinciones, clasificadas en las categorías autonómica, provincial y local, tienen como objetivo impulsar la proyección de las festividades tradicionales como atractivo turístico y elemento de identidad cultural.

En concreto, se han concedido siete declaraciones de ‘Interés Turístico Autonómico’, cinco de ‘Interés Turístico Provincial’ y cuatro de ‘Interés Turístico Local’, ha informado la Generalitat en un comunicado.

Esta distinción reconoce aquellas celebraciones que destacan por su relevancia desde el punto de vista turístico y que reflejan el valor de la cultura y tradiciones populares valencianas.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha destacado que las fiestas tradicionales "representan una oportunidad excepcional para mostrar al mundo la riqueza cultural y la diversidad de la Comunitat Valenciana”.

Según Cano, “nuestras festividades constituyen una seña de identidad que nos diferencia como destino. Son expresiones de autenticidad y excelencia que enriquecen la experiencia de quienes nos visitan”.

La consellera también ha señalado que estas celebraciones “contribuyen de forma significativa al desarrollo económico, social y cultural de nuestros municipios”, y ha reafirmado el compromiso del Consell de “seguir apoyando, difundiendo y preservando estas manifestaciones culturales para que perduren en el tiempo y sigan generando valor para nuestras comunidades”.

Asimismo, Cano ha felicitado a los ayuntamientos y comisiones festeras por el esfuerzo realizado para obtener estos reconocimientos y ha animado tanto a residentes como a turistas “a disfrutar y participar en estas fiestas, muchas de las cuales alcanzan su punto álgido durante los meses de verano”.

Las fiestas de ‘Interés Turístico Autonómico’ declaradas durante el primer semestre de 2025 son: ‘Sant Antoni del Porquet’ de Relleu; las Fiestas patronales de Sagunto, la ‘Setmana Santa de Xàtiva’, ‘Les Calderes’ de Almassora, ‘La Mostra de Proava’ en València, ‘La Dansà de la Font de la Figuera’, y las ‘Fiestas patronales de Moros y Cristianos en honor a la Virgen de Loreto’ de Santa Pola.

Por su parte, las fiestas de ‘Interés Turístico Provincial’ que han obtenido este reconocimiento desde enero a junio de 2025 son: la Fiesta de la Vendimia de Cheste, la ‘Festa del Ball Pla de Sant Mateu’, les ‘Festes patronals de la Font de la Figuera en honor al Santíssim Crist dels Afligits i a la Mare de Déu dels Xics’, les ‘les ‘Festes de Moros i Cristians en honor a Sant Josep i Sant Vicent Ferrer’ de Busot, y la Semana Santa de Ayora.

Por último, las fiestas de ‘Interés Turístico Local’ que han obtenido este reconocimiento en el primer semestre del año son: la ‘Festa de Sant Marc, Ball de la Bandera i les Caixes de Sant Marc’ de Beniarjó, la ‘Fiesta de San Antón’ de Marines, la ‘Romería a la Ermita de Sant Cristòfol’ de Vall d’Alba, y la ‘Ruta de la pilota de putxero de Senija’.

Por provincias

Por provincias, de las 16 declaraciones de Fiestas de Interés en la Comunitat Valenciana del primer semestre del año, nueve han sido en la provincia de Valencia, cuatro en Alicante y tres en Castellón.

Concretamente, de estas 16 declaraciones, en la provincia de Valencia de las nueve reconocidas, cuatro son de interés autonómico tres son de interés provincial y dos de interés local, según las fuentes.

En la provincia de Alicante, de las cuatro fiestas, dos han sido de interés turístico autonómico, una de interés turístico provincial y una de interés local. Y en Castellón las tres fiestas declaradas corresponden cada una a una categoría diferente.