Un incendio forestal en Xàtiva (Valencia) obliga a desalojar una residencia de ancianos

Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado la tarde de este sábado en Xàtiva (Valencia), según ha informado el Centro de Emergencias de la Generalitat.

Asimismo, por la cercanía del fuego, se han desalojado varios chalés de una urbanización cercana y una residencia de ancianos de forma preventiva, según Emergencias, que asegura que algunas de las personas desalojadas están siendo trasladadas al Hospital de Xàtiva mediante ambulancias y otras son sus propios familiares los que se están encargando de llevarlas.

En la localidad de Xàtiva se han registrado este sábado temperaturas de que han superado los 42 grados.

Por todo ello, se ha activado la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF), que se activa cuando un incendio puede derivar en uno o varios focos que afecten gravemente a bienes forestales o, de manera leve, a la población y a bienes de naturaleza no forestal.

Han sido movilizados al lugar ocho medios aéreos, tres dotaciones del Consorcio de Bomberos de Valencia, tres autobombas, tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat y un agente medioambiental, un SAMU y un Soporte Vital Básico (SVB).

Desde el Consorcio de Bomberos de Valencia han informado de que han recibido a las 17:40 horas el aviso del incendio forestal.