Carlos Mazón dimite como presidente de la Generalitat un año después de la dana: "Voy a vivir con los errores de aquel día toda mi vida"

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado esta mañana que presentará su dimisión como jefe del Consell y que mantendrá su puesto como diputado autonómico bajo las siglas del PP. El jefe del Consell ha comparecido a las 9 de la mañana antes los medios de comunicación arropados por todo su Consell.

Mazón ha comenzado su comparecencia explicando que ha hablado con el Rey para agradecerles el apoyo durante la dana. "Es una comparecencia especial, anunciada y meditada. He decidido hacer un balance más personal por primera vez". Ha explicado que durante este tiempo ha optado por no hablar de su situación personal ni orgánica, "me parecía una frivolidad" y "lo asumí desde el principio".

El jefe del Consell se ha referido a las dimensiones de la riada, "sin precedentes en nuestra historia". Ha recordado que en la Comunitat Valenciana se producen alertas rojas con frecuencia, pero no como la del pasado año. "Hemos hecho todo lo posible. Jamás un Gobierno autonómico ha abordado un reto remotamente parecido. El sublime impacto en número de viviendas, dotaciones.,, impacto en la salud mental no llevó a un reto sin precedentes".

El presidente ha denunciado la falta de ayudas en la reconstrucción por parte del Gobierno, pero también ha insistido en la "clamorosa" falta de apoyos durante los primeros días. "El dolor que ha producido esta catástrofe es inimaginable". Ha afirmado que las heridas materiales se están curando y con este objetivo se ha puesto a trabajar "todo el Consell". Sin embargo, ha recordado que el Gobierno de España sigue sin ejecutar las obras del barranco del Poyo.

Mazón, no obstante, ha dicho que hoy quería hablar de las heridas emocionales. "Tras estos días de aniversario, crispados y crueles, quiero compartir la reflexión que llevo haciendo desde la riada. Es momento de reconocer los errores propios". A continuación ha enumerado todos los bulos y ataques de los que ha sido víctima. "Soy foco de crítica, ruido, odio y crispación, esa es la realidad".

Quizás sea ese el escollo, hace un año trasladé a la sociedad valenciana que me comprometía a la reconstrucción. Desde entonces he salido de todos los cálculos personales. Sé que mi vida, también la política, cambió para siempre".

Mazón ha insistido en los fallos que cometieron las agencias estatales, "a día de hoy, todo esto se ha podido demostrar". Las víctimas, ha dicho, tienen el derecho a expresarse como consideren, "estos meses han sido durísimos", pero afrontar esta nueva etapa requiere una fuerza "ni yo ni mi familia". Hace falta, ha dicho, a alguien que mantenga la mayoría que votó el PP. En este punto ha pasado a enumerar los logros conseguidos, pese a la dana, en estos dos años de Gobierno. "No podemos permitir que nadie lo pare". Así ha realizado un llamamiento a la mayoría. "Ha habido momentos insoportables, por mí habría dimitido hace tiempo, sobre todo por mi familia, pero pensé que podría desde aquí demostrar lo ocurrido, pero ya no puedo más".

Para finalizar ha señalado al Gobierno central, "ha usado a las víctimas como ariete, no nos han dado ayudas. Espero que cuando pase el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona".

Ha admitido que se equivocó por no dar explicaciones y que, por tanto, se generaron bulos. Además, ha dicho que fue "ingenuo" al confiar en el Gobierno de España, "me equivoqué cuando no pedí la emergencia nacional, como me aconsejó el presidente de mi partido". Así mismo, ha admitido que falló cuando no cancelé mi agenda. Permití que se pensara que yo era ajeno a la emergencia aquella fatídica tarde, pero la información sobre el desbordamiento mortal, no la avisaron". "Voy a vivir con los errores cometidos, toda la vida". También ha dicho que sabía que había fallecidos hasta la madrugada del 30.

Esta decisión se toma después de días intensos en los que la presión sobre él se redobló tras los insultos y gritos desesperados de las víctimas de la dana en el funeral de Estado dieran la vuelta a España.

La salida de Mazón era inevitable después de aquel acontecimiento, que sucedió en presidencia de los Reyes y del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. Durante este fin de semana las conversaciones se multiplicaron entre la dirección nacional del partido y la dirección autonómico y concluyó con la llamada de Feijóo a Mazón que se produjo hacía el mediodía de ayer. Feijóo había aguantado un año a que la situación se calmase, pero lejos de ello el clamor pidiendo su dimisión se había multiplicado. Las últimas noticias sobre el paseo que dieron la periodista Vilaplana y Mazón hasta el aparcamiento donde la primera tenía el coche y que antes habían negado, o las de la exconsellera Pradas que admitió que informó del Es Alert a Mazón, han hecho la situación insostenible.

Mazón pasará a ser diputado raso, dentro del grupo parlamentario popular. Ha sido una de las exigencias de Mazón para no perder el aforamiento y poder encarar el proceso judicial de la dana, en el que todavía no está imputado con las garantías adicionales de ser solo procesado, si es que finalmente lo es, en el Tribunal Superior de Justicia.

Su sustituto en el interinaje hasta las próximas elecciones autonómica será Juan Francisco Pérez Llorca, secretario del partido y portavoz del grupo parlamentario, aunque su nombramiento ha de contar con el visto bueno de Vox, algo que, previsiblemente, ya debe de estar hablado.

La opción del presidente provincial, Vicent Mompó, queda en el tintero hasta que se celebre el congreso regional del partido que deberá decidir un nuevo líder. En cualquier caso, al no ser diputado autonómico, Mompó no podía ser el relevo inmediato de Mazón, sino un candidato futuro, siempre y cuando el partido lo consensue y con el visto bueno de Génova.