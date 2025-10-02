Investigan a un conductor que denunció en falso el robo del coche tras huir de un control en Vila-real (Castellón)

La Guardia Civil investiga en Vila-real (Castellón) a un hombre de 46 años que denunció en falso el robo de su vehículo después de darse a la fuga cuando una patrulla de Tráfico le dio el alto en la carretera N-340.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de agosto, a la altura del kilómetro 969.500 cuando los agentes ordenaron detenerse al conductor en el marco de una intervención por un siniestro vial. El hombre no atendió las indicaciones y huyó.

Según ha informado la Guardia Civil, el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) comprobó que el titular del vehículo carecía de permiso de conducción tras haber perdido la totalidad de los puntos. Posteriormente presentó una denuncia en un Puesto de la Guardia Civil de Castellón en la que aseguró falsamente que le habían sustraído el coche.

El conductor ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y otro de simulación de delito. Las diligencias se han remitido al Juzgado de Guardia de Vila-real.