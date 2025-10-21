Muere el exmarido de la alcaldesa de Almassora aplastado por la prensa de un camión de la basura

Una madrugada, un camión de la basura con dos operarios y un hombre malherido aplastado por la prensa mecánica hasta su muerte. El suceso ocurrido en la madrugada de este sábado en la calle Pérez Galdós de Castellón de la Plana ha removido a la población de la capital y ha generado escalofríos conforme se ha identificado al cadáver: Vicente Domínguez, de 45 años, ex marido de la alcaldesa de Almassora, María Tormo, municipio de algo más de 26.000 habitantes de Castellón.

La Policía Nacional baraja la hipótesis de que Domínguez estaba malherido y fue arrojado al camión de la basura tras recibir una paliza, pero que fue la prensa del camión la que acabó por darle la muerte. Según ha adelantado el diario Levante-EMV, los dos operarios cargaron manualmente el contenedor y en el momento de apretar el botón que activaba la prensa, vieron lo que parecía un brazo o pierna de un ser humano y pararon el mecanismo, pero ya era tarde. Al confirmar que era una persona, llamaron a la Policía Local y Policía Nacional, esta última se ha hecho cargo de la investigación.

A falta de confirmar las pesquisas de la policía, estaría por saber quién dio esa paliza a Domínguez y cuáles fueron los motivos para arrojarle al contenedor de basura. Por el momento no hay detenidos, pero ya se están registrando las cámaras de seguridad de locales contiguos para averiguar quién arrojó a la víctima al contenedor, así como se está analizando el registro de llamadas que realizó.