Final de octubre, el verano regresa a Alicante con temperaturas de 30 grados

El verano ha regresado, en forma de viento de Poniente, a la ciudad de Alicante, disparando los termómetros hasta los 30 grados y provocando estampas propias de julio y agosto en las playas, con personas tomando el sol y bañándose.

En vísperas de que los relojes cambien sus manecillas para adaptarse al horario de invierno -el cambio se hará el domingo, 26 de octubre- la previsión para mañana miércoles en Alicante es de temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 21.

El jueves también lucirá el sol y las temperaturas máximas alcanzarán los 32 grados, siendo las mínimas de 20. Ya el viernes, el calor dará un respiro y, según la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, las máximas serán de 27 grados y las mínimas de 19 grados.

Otra de las notas dominantes de estos días de calor son las denominadas noches tropicales, con temperaturas por encima de los 24 grados.

Aunque el viernes ya habrá un descenso de los termómetros, habrá que esperar hasta el domingo para que el tiempo vuelva a ser propio de final de octubre -el domingo es día 26- y no de julio o agosto.