Mazón publica un vídeo con una canción de Rosalía y las redes no dan crédito

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, está en funciones desde que anunció su dimisión el pasado 3 de noviembre. Esta mañana ha presidido el que será su último pleno del Consell, siempre que las previsiones se cumplan y el popular Juanfran Pérez Llorca sea investido mañana jueves presidente. Como es habitual, bien él mismo o desde su equipo de redes han publicado un vídeo con su entrada al Palau de la Generalitat y también con la de sus consellers.

El problema ha sido la música elegida. Ha sido un tema de Rosalía, bajo el título de "La perla" y cuya letra habla de "decepción local", "rompecorazones nacional" o "terrorista emocional" o "el mayor desastre mundial". En las estrofas dice también del sujeto a la que la cantante dedica la canción: "Es una perla, nadie se fía, Es una perla, una de mucho cuidao».

Ni que decir que la oposición no ha tardado ni media hora en sorprenderse por dicha elección.

"Último vídeo de Mazón como President con LA PERLA de Rosalía de fondo. NO ES IA. Lo ha subido a su cuenta y lo ha borrado. "Monumento a la deshonestidad", le viene como anillo al dedo, ha dicho el portavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz.