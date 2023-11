El chiste de Mariano Rajoy

Dos ex presidentes del Gobierno y uno autonómico se encuentran en un acto. El protocololo les obliga a esperar juntos a que lleguen Felipe VI y doña Letizia. Dos son del PP y uno del PSOE. En este tiempo pueden ocurrir varias cosas. Que mantengan un incómodo silencio que mute hacia una conversación de ascensor o que inicien una charla en la que se vea a los tres conversar y reír conformando una imagen que, al menos para mí, me reconcilió, al menos por un momento con la clase política.

José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Fernando López Miras son los protagonistas de esta escena que, aunque quedó reflejada en las fotografías, pasó desaparecibida.

Los tres se encontraron en la celebración del 25 aniversario de LA RÁZÓN en un acto multitudinario en el que los asistentes se dedicaron únicamente a eso, a disfrutar de la compañía.

En estos tiempos que corren en el que parece que sea imposible encontrar un solo punto de acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, pagaría por saber de qué hablaron estos tres políticos. No solo por el interés periodístico que me suscita, sino también para contarlo cuando en las próximos encuentros que todos mantendremos en Navidad pueda tener algo con lo que romper esos silencios que estoy segura se van a producirán cuando alguien ponga sobre la mesa los pactos de investidura y la anunciada ley de amnistía.

Estoy segura de que a más de uno le molestará la escena que he descrito. «¿Cómo no aprovecha Rajoy para decirle a Zapatero que está defendiendo lo indefendible?», pensarán. Y al revés, «Zapatero tendría que haber aprovechado para decirle a Rajoy que no hay vuelta atrás, que las mayorías parlamentarias cada uno las conforma como puede».

Esta vez los tres nos dieron un ejemplo de que se tiene y se puede hablar de todo porque de lo contrario, estamos perdidos. Me gusta que lo hicieran en el aniversario de LA RAZÓN porque de esto precisamente va nuestro trabajo de contar lo que todo el mundo quiera decirnos.