Cielo encapotado pero con más calor este domingo en la Comunitat

El cielo de la Comunitat Valenciana presentará este domingo intervalos de nubes altas, con nubosidad de evolución en el interior, con baja probabilidad de chubascos y tormentas localmente moderadas en la mitad sur de Valencia durante la tarde y temperaturas máximas en ascenso, que será notable en interior y prelitoral de Valencia.

Las temperaturas mínimas descenderán de forma ligera en la provincia de Valencia y el viento será flojo de dirección variable, tendiendo a componente este al mediodía, salvo en el interior de Valencia donde soplará del oeste, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este lunes el cielo estará nuboso, con chubascos y tormentas en el interior norte de Castellón a partir de la tarde, que pueden ser fuertes y moderados, con baja probabilidad en el resto de la comunidad, salvo en el tercio sur.

Las temperaturas mínimas subirán mientras que las máximas bajarán, de forma menos acusada en el litoral, y sin cambios en la mitad sur de Alicante.

En cuanto al viento, será mañana flojo, de dirección variable por la mañana, tendiendo el mediodía a componente este, salvo en el interior de Valencia donde tenderá a viento del oeste.

Las temperaturas extremas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas 24 horas han sido las siguientes:

Castellón: 21,7-28,6

Valencia: 21,8-28,4

Alicante: 23,8-29,8

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: viento de componente este 2 a 3 temporalmente variable. Marejadilla.

Aguas costeras de Valencia: viento este 3 a 4 amainando rápidamente variable 2 a 3 con predominio de la componente norte y arreciando por la tarde a sureste 3 a 4. Marejadilla local y ocasionalmente marejada.

Aguas costeras de Alicante: viento noreste 4 a 5 amainando rápidamente a componente norte 2 a 4 y rolando por la tarde a suroeste. Marejada disminuyendo a marejadilla.