Fallece un joven veinteañero y hay otros cinco heridos tras un accidente de tráfico en L'Alcora (Castellón)

Un joven ha muerto y otros cinco han resultado heridos en una accidente de tráfico registrado esta mañana en el kilómetro 2 de la CV-21 a su paso por el municipio de Alcora (Castellón), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso se ha recibido a las 08:15 horas, tras la salida de vía de un vehículo, y se han activado una ambulancia SAMU, un helicóptero medicalizado, dos SVB (Servicio Vital Básico) y un Soporte Vital Avanzado de Enfermería.

El consorcio provincial de Bomberos de Castellón ha informado asimismo de que han movilizado al lugar del accidente tres dotaciones de los parques de la Plana Baixa y L'Alcalatén, junto a una unidad de mando y una de jefatura.

A la llegada de los bomberos, precisa, se ha revisado el vehículo confirmando que no había atrapados y se ha estado colaborando con medios sanitarios en la atención a un total de seis personas.

Los heridos, todos ellos de alrededor de los 20 años de edad, han sido trasladados al Hospital General de Castellón y al Hospital de la Plana.

El Centro de Gestión de los Servicios de Soporte a la Movilidad de la Generalitat valenciana (Cegesem) ha informado asimismo de daños producidos en la vía y en el tendido eléctrico en el municipio de Alcora debido a este accidente de tráfico.