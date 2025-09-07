Casi el 50% de las obras municipales de la dana a cargo de la Generalitat están acabadas

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado que “ya ha puesto en marcha todas las obras de titularidad municipal que la Generalitat ha asumido para ayudar a los ayuntamientos en la recuperación de infraestructuras dañadas por las riadas”.

El jefe del Consell ha remarcado la “inversión de más de 50 millones de euros para llevar a cabo la rehabilitación en 57 actuaciones en más una veintena localidades de las que ya se han terminado cerca de la mitad”, lo que ha calificado como “un ejercicio de eficacia, compromiso y solidaridad con los ayuntamientos”.

El presidente ha resaltado que “tras concluir en tiempo récord las 18 carreteras autonómicas dañadas por las riadas, con una dotación de 75 millones y la red de Metrovalencia con 140 millones de euros, el Consell centra ahora sus esfuerzos en acelerar la recuperación de vías, pasarelas y puentes municipales”.

Entre las obras ya concluidas, el jefe del Consell ha puesto como ejemplo los puentes de Siete Aguas, de Chiva y el puente que une Catarroja y Massanassa, y la pasarela peatonal sobre el rio Magro en Algemesí, entre otras.

El presidente ha reiterado la colaboración de la Generalitat con las localidades damnificadas para seguir dando respuesta a las necesidades de los municipios y ha aludido a otras infraestructuras locales que se han sumado en las últimas semanas como la vía urbana CV-4126 de Alfafar y la reparación del viario auxiliar y estructura de acceso al centro comercial Bonaire, desde la CV-410 de Aldaia.

Al respecto, ha destacado “el esfuerzo inversor y a pulmón que la Generalitat está realizando con la mayor movilización de recursos de su historia en el menor tiempo posible, pese a la falta de apoyo del Ejecutivo central”.

En este sentido, ha instado al Ejecutivo central ayudas a fondo perdido que “permitan avanzar en la renovación de infraestructuras viarias, educativas, sociales y sanitarias, que son necesarias y merecidas por la ciudadanía valenciana”.

Además, ha lamentado que “mientras la Generalitat ha finalizado todas las vías de titularidad autonómica y está avanzando en las municipales, el Gobierno de España sigue sin recuperar la línea C3 de Cercanías y sin finalizar de forma definitivas carreteras tan importantes como el by-pass”.

Comprometidos con las necesidades de los ayuntamientos

El jefe del Consell ha indicado que “uno de los objetivos prioritarios de la reconstrucción es la colaboración directa con los ayuntamientos para dar respuesta a sus necesidades y apoyarles en las labores de reactivación y refuerzo de sus infraestructuras”.

De este modo, el presidente ha recordado distintas medidas para auxiliar a las poblaciones afectadas por las riadas, entre las que ha recalcado los 62 millones de euros con ayudas de hasta 200.000 euros destinada a ayuntamientos para afrontar los gastos extraordinarios a causa de la riada.

Igualmente, se ha referido a los 7,1 millones de euros a mancomunidades para restitución de infraestructuras turísticas y el desarrollo de medidas de prevención de amenazas climáticas.

Además, ha mencionado diversos contratos de emergencia como el dotado con 30 millones de euros para la reparación de camiones rurales y 6,5 millones de euros para la limpieza y rehabilitación de 40 parques industriales.

Entre otras medidas también cabe señalar el plan de choque dotado con 180 millones de euros para gestionar más de 800.000 toneladas de residuos provocados por la dana y la reconstrucción, el ofrecimiento a los ayuntamientos afectados por el temporal la ayuda de Vaersa para agilizar la reparación urgente de la red de alcantarillado.

A esto hay que añadir las obras realizadas en las 123 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) y colectores gravemente afectados por las riadas con una partida cercana a los 55 millones de euros.