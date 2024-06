Claves valencianas en la campaña para las europeas

Durante las últimas dos semanas los partidos políticos han puesto de nuevo la maquinaria electoral de cara a la próxima cita en las urnas el próximo domingo 9 de junio en una votación que, aunque sea para los comicios europeos, tiene mucho significado en España y, por supuesto, en la Comunitat Valenciana.

En esta región, la campaña electoral europea ha pillado al PPCV de celebración. El aniversario del cambio político en la Comunitat Valenciana se ha colado entre mitin y mitin, pero además, la absolución del ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de todas las causas que tenía pendiente, ha supuesto un extra para un partido que vive uno de los momentos más dulces de su historia reciente.

A la recuperación de las principales instituciones políticas, se suma la oposición que ejerce al Gobierno de Pedro Sánchez, que le ha puesto más fácil todavía esta misión con la cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Si el agua es siempre un asunto que el PP sabe explotar con maestría, la presencia de la que “ha recortado 26 veces el trasvase Tajo- Segura”, lo ha hecho inevitable.

Pese a ser esta cuestión importante, el presidente del PPCV ha elegido el parque natural de L' Albufera como símbolo del “olvido” al que Pedro Sánchez somete a la Comunitat Valenciana.

Mazón sigue pidiendo al Gobierno central que demuestre que han llegado los 50 hectómetros que asegura haber enviado a L' Albufera. A día de hoy, no hay más pruebas que la palabra del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

El PPCV ha centrado también su campaña en otra cuestión que es competencia directa de la candidata, la Ley de Costas, sobre la que han denunciado abusos y prometido racionalidad frente a la actitud del Ministerio de Transición Ecológica.

Al compás de todos estos asuntos que son competencia del Gobierno, los populares han defendido las promesas cumplidas hasta ahora, como las bajadas de impuestos, y solicitan el voto para defender en Europa los mismos valores que predominan en la Comunitat Valenciana. La importancia que tiene para el PP esta autonomía queda más que demostrada con el lugar elegido por el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, para cerrar la campaña: Valencia.

También para los socialistas es importante la Comunitat Valenciana, como lo demuestra el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata del PSOE a las europeas, la ministra Teresa Ribera, abrireran en La Rambleta de Valencia la campaña electoral el pasado jueves 23 de mayo, en un acto en el que también participó el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Si para el PP el agua ha sido un tema capital durante la campaña, para los del puño y la rosa ha sido todo lo contrario: un tema a evitar. Tanto en aquel primer acto como en todos los que ha celebrado posteriormente la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, el hilo conductor ha sido la lucha contra el frente de ultraderecha -aprovechando la reciente visita del presidente argentino, Javier Milei, a España- para el cual han usado como ejemplo el Gobierno de la Comunitat Valenciana formado por PP y Vox.

Pedro Sánchez inicia la campaña de las elecciones europeas del 9J en Valencia Rober Solsona Europa Press

Morant ha recurrido en todos en sus actos a la defensa de una Europa "verde, libre y feminista" en la que debe permanecer el Estado del Bienestar, y la defensa de los derechos LGTBI, así como la lucha contra el cambio climático, unos valores con los que, dice, quiere acabar la derecha radical en España y en Europa.

Ha sido Sandra Gómez, exvicealcaldesa de Valencia y número 14 en la lista de los socialistas a las europeas, la que ha introcido un poco de variedad en los temas del programa electoral, con varias reuniones con representantes agrarios a las que ha mostrado su compromiso con la defensa de este sector en Europa; una reunión con la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en la que apostó por seguir defendiendo en Bruselas el Corredor Mediterráneo, o su compromiso de destinar fondos Next Generation a la construcción de vivienda pública.

Por su parte, Compromís logró su objetivo consiguiendo el tercer puesto en la lista en la que concurre en coalición con Sumar. Su candidato, Vicent Marzà, ex conseller de Educación, es de sobra conocido entre su electorado, pues la cartera que desempeñó en su etapa en el Consell es una de las que más visibilidad, para bien o para mal, dan.

El lema “Plantem cara” fue criticado por el presidente Mazón por ser el mismo que usó la CUP en unas elecciones. Durante la campaña electoral, Compromís ha buscado la confrontación con las políticas del Gobierno valenciano para ofrecer las suyas propias: promoción del valenciano, defensa de la sanidad y la escuela pública, lucha contra el cambio climático y una transición ecológica justa que pasa por defender a los pequeños agricultores en Bruselas.

Sin embargo, en mitad de esta campaña, el curso parlamentario forzó una reunión entre el presidente de la Generalitat y el síndic de Compromís, Joan Baldoví. La foto, que el portavoz de la formación nacionalista no quiso hacerse a principio de legislatura, llegó justo hace una semana. Y no solo eso, también un acuerdo entre ambos para exigir al Gobierno central un fondo de nivelación, una reivindicación que el PSPV no secundó.

Los de Compromís, además, cuentan con el archivo de la causa abierta contra la ex vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

Por su parte, la formación de Santiago Abascal, ha utilizado como baza precisamente el parecido en Bruselas entre PP y PSOE. "Votan siempre lo mismo", asegura la candidata valenciana de VOX de la Comunitat Valenciana, Llanos Massó, presidenta de Les Corts, que ocupa el puesto número 30 de las listas. Esta formación, que ha centrado su campaña electoral en la provincia de Castellón, ha centrado sus mensajes en tres claves: la necesidad de acabar con el pacto verde, con la Agenda 20/30 y con la inmigración ilegal.

Sobre los dos primeros asuntos, Massó asegura que estas "sandeces" amenazan al sector primario e industrial de la Comunitat Valenciana, con especial relevancia para la provincia de Castellón.

Con respecto a la inmigración ilegal, Massó señaló en el inicio de campaña que "pretendemos que Europa controle sus fronteras y frene la avalancha de inmigración ilegal que está produciendo un aumento de la inseguridad".

Estos mismo mensajes han sido trasladados por el vicepresidente del Consell, Vicente Barrera, en los actos de campaña en los que ha participado, en los que ha apostado por "derogar el pacto verde europeo que está arruinando a los agricultores".