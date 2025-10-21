La Comisión de investigación de la dana en el Congreso comenzará el 4 de noviembre con las víctimas; Mazón el 17

La Comisión de Investigación del Congreso sobre la dana del 29 de octubre de 2024 ha aprobado este martes su plan de trabajo y ha citado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el 17 de noviembre, mientras que las víctimas comparecerán la primera semana de ese mes.

Así lo ha acordado en una sesión celebrada a puerta cerrada en el Congreso de los diputados la Mesa de la Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la dana, que se saldó con 230 víctimas mortales y miles de damnificados.

Según han confirmado fuentes de la Presidencia de la Comisión, las comparecencias de las víctimas se celebrarán el martes, miércoles y jueves de la primera semana de noviembre y contarán con un formato especial.

En este caso, los comparecientes tendrán 15 minutos de intervención inicial, seguido de un turno de cinco minutos para cada uno de los portavoces parlamentarios y se finalizará con una intervención final de 15 minutos como máximo para las víctimas.

Además se ha fijado la comparecencia de Mazón, que será el 17 de noviembre a las 10:30 y que recuperará el formato normal de pregunta-respuesta con 20 minutos por cada grupo parlamentario.

En esta jornada también se ha aprobado el plan de trabajo, ya consensuado la semana anterior, solo con el voto en contra de PP y VOX.

El citado plan de trabajo, que fue registrado el pasado miércoles en el Congreso por PSOE, Sumar, Podemos, Bildu, ERC, Junts y PNV, incluye la lista de comparecientes a dicha comisión investigadora y la petición de documentación.

Dicho plan contará con dos fases: una primera de investigación de los hechos, que contará con los testimonios de víctimas y autoridades de la Generalitat -que empezará con el presidente Mazón-, y una segunda etapa en la que se abordarán temas de la reconstrucción, y donde intervendría Sánchez.

Ya se preveía que las víctimas serían las primeras en comparecer y, según estipula el plan del trabajo, se requerirá una amplia batería de documentación a fin de reconstruir con precisión la secuencia de decisiones y actuaciones adoptadas durante los días más críticos del temporal.

Entre los documentos reclamados figura la copia de todas las actas de las reuniones del Centro de Coordinación Integrada (Cecopi) celebradas el 29 de octubre de 2024 y en las jornadas posteriores, así como la agenda pública y privada de Mazón o la geolocalización de sus teléfonos móvil oficial y personal durante los días 29 y 30 de octubre de 2024.

Mazón "cuanto antes" quiere ir a Les Cortes, no lo descarta antes del 29 de octubre

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, ha afirmado que el presidente de la Generalitat quiere comparecer "lo antes posible" en la comisión de investigación de la dana de Les Corts, y ha dicho que se está en conversaciones para que pueda hacerlo "cuanto antes" y de "la forma más ágil".

Así lo ha afirmado en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano al ser preguntada por la posibilidad apuntada por el PP de que el presidente pudiera comparecer ante este organismo antes del aniversario de la dana del 29 de octubre.

Camarero ha señalado que Mazón ha dicho en reiteradas ocasiones que quiere ir a comparecer lo antes posible, y ha explicado que se está "en conversaciones con el director general de Relaciones con Les Corts para hacerlo cuanto antes de la forma más ágil".

La también portavoz del Consell ha dicho que hay dos formas de entender las comisiones de investigación: "La absoluta disposición" de ir a la comisión de Les Corts y del Senado por parte del presidente de la Generalitat, y "la negativa absoluta" del Gobierno de España a acudir a esas comisiones.

"Lo vimos la semana pasada, cuando el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) dejó el asiento vacío y se negó a comparecer en la comisión de Les Corts", ha criticado en alusión a Miguel Polo.