Compromís denuncia que la presidenta de Les Corts Valencianes usó el coche oficial para acudir al comité de Vox

La presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó, se ha convertido en el único cargo de Vox que mantiene representación política en el ámbito autonómico. Massó es la segunda autoridad en la Comunitat Valenciana, responsabilidad por la que percibe más de 100.000 euros al año.

El jueves fue una de las dos representantes de Vox que acudió al Comité Ejecutivo Nacional. El otro fue el ya ex vicepresidente y conseller de Cultura, Vicente Barrera. Según denuncia la portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís, Isaura Navarro, ha asegurado que utilizó el coche oficial para acudir a la citada reunión en Madrid, según adelanta el diario Levante. "No es casual que de la presidenta de las Corts, Llanos Massó, que es la persona que maltrata reiteradamente a la oposición, que vulnera el reglamento de las Corts de manera permanente y que nos quita la voz en los plenos y no acalla nunca a Vox ni al PP, cuando estamos en el uso de nuestra palabra, se descubra que gasta el coche oficial para ir a una reunión exclusivamente de su partido xenófobo. Es su manera de entender el desempeño de su cargo público".

"Además, una reunión de partido en que decidían salirse de todos los gobiernos autonómicos porque no quieren que se acoja a niños y niñas desamparados. Una decisión absolutamente xenófoba y racista como es el ideario de Vox".

"Y esto, -ha añadido Navarro- lo hace con el coche oficial, con los medios que dan las Corts precisamente para que sean utilizados en el desarrollo de las tareas como presidenta del Parlamento valenciano, un cargo que obliga a ser la más garante de la democracia y no utilizarlo para las cuestiones privadas de su partido".

Desde Compromís se denuncia que se trata de un uso indebido de los medios democráticos que ofrecen las Corts y deja claro que a "esta señora, como ya le dije el otro día en el pleno, le hace falta un curso de democracia porque tiene serias carencias".

En este sentido, ha añadido que pese a que repiten que "no quieren el asiento, vemos que en realidad quieren el asiento de las Corts y el asiento del coche oficial, para hacer un mal uso".