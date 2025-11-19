La Comunitat Valencia se prepara para sus primeras heladas: Un miércoles con bajas temperaturas

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este miércoles poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas e intervalos de nubes altas por la tarde, las temperaturas mínimas descenderán y las máximas también bajarán o se mantendrán, mientras que soplará viento flojo ocasionalmente moderado de componente oeste.

Mañana jueves habrá intervalos nubosos y baja probabilidad de chubascos en el litoral de Alicante por la tarde, temperaturas mínimas en ascenso en el tercio norte y con pocos cambios en el resto y máximas en descenso, con heladas débiles en el interior de la mitad norte.

Además, en Castellón se registrará viento moderado del noroeste y probabilidad de rachas muy fuertes en el interior, y en el resto, viento flojo del noroeste, con un intervalo por la tarde del este en el litoral de Valencia y Alicante, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes: Castellón 12,3 y 20,1 grados; Valencia 10,7 y 20,4 grados; y Alicante 9,9 y 20,8 grados.